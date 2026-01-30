roma
Caos treni sulla Roma-Lido, disagi per i pendolari: ritardi e corse saltate sulla Metromare

Caos e disagi sulla Metromare, ex Roma-Lido, dove da questa mattina la circolazione è sospesa e le corse saltate. “Sono giorni che piove. E ci sono i soliti problemi tecnici”.
A cura di Beatrice Tominic
Foto dal gruppo "Comitato pendolari Roma – il Trenino".
Foto dal gruppo "Comitato pendolari Roma – il Trenino".

Disagi dalle prime ore di questa mattina sulla Metromare, ex Roma Lido, dove dopo le ore 5.30 hanno iniziato a saltare le corse. Treni in tilt e banchine straripanti di pendolari: giornata nera per chi deve raggiungere il centro città con i mezzi pubblici dalla zona del litorale.

Dopo le prime corse saltate poco dopo le 5.30, il la circolazione è stata interrotta fra Porta San Paolo e Magliana in entrambe le direzioni, mentre è rimasta attiva nel tratto compreso fra le fermate di Magliana e Colombo. "Succede sempre così con il maltempo: ci sono problemi tecnici. E a Roma piove da giorni", commenta qualcuno.

Nel frattempo circa un paio di ore dopo sembra che la situazione si sia ripresa: la circolazione e in graduale ripresa sull'intera linea, ma restano i ritardi e i treni molto più affollati del solito.

Metromare, ritardi e disagi sulla ex Roma-Lido

I disagi sono scoppiati con l'orario di inizio servizio, dopo le 5.30. A renderlo noto la società che, da qualche anno, gestisce la linea, Cotral, con una nota in cui ha fatto riferimento a un problema tecnico relativo all'alimentazione elettrica dell'infrastruttura ferroviaria. Il guasto ha impedito il corretto svolgimento del servizio che è rimasto sospeso per quasi due ore fra le stazioni di Magliana e Porta San Paolo. Sul posto sono stati prontamente inviati i tecnici che si sono adoperati per risolvere il problema e permettere che la circolazione ricominciasse a tornare regolare.

Caos Roma-Lido, i pendolari: "Succede ogni volta che piove"

Oltre a quanto riportato da Astral sul suo profilo X (in alto il post dal social network, che precede quello in cui viene resa nota la graduale ripresa dei servizi, visibile più in basso) e da Cotral nella sezione in cui è possibile consultare in tempo reale la situazione dei mezzi gestiti dalla società, in breve tempo è scattato il passaparola anche da parte degli utenti.

"Lido nord tutto fermo, saltata la prima corsa", hanno scritto subito i pendolari, studenti e lavoratori che ogni giorno si muovono dalla zona del litorale a quella del centro città. "Servizio rallentato, sui monitor non sono ancora usciti i prossimi arrivi", hanno aggiunto altri."Ma cosa sta succedendo?", chiede invece chi, forse, non è ancora arrivato in stazione e teme per la sua mattinata. "Sono giorni che piove e la Metromare, essendo una linea di superficie, oggi sta riscontrando dei problemi tecnici", ha spiegato infine un'altra persona ancora. Nessuna sorpresa fra chi si trova in banchina in attesa del treno per raggiungere la scuola o il proprio posto di lavoro e c'è chi azzarda: "Succede sempre".

