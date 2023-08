Caos all’Umberto I: occupa una stanza e pretende di essere operato, poi aggredisce i carabinieri Resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio: sono questi i reati per cui dovrà difendersi il 21enne che ieri ha aggredito un carabiniere all’Umberto I.

A cura di Beatrice Tominic

Carabinieri al policlinico Umberto I, foto di repertorio.

È successo nel corso della mattinata di ieri, lunedì 28 agosto, verso le 9.30. Un ragazzo di 21 anni si è introdotto all'interno dell'ospedale Umberto I e ha occupato una stanza nel reparto maxillo-facciale pretendendo di essere sottoposto ad un'operazione. Medici e infermieri, non riuscendo a far calmare e uscire l'uomo, hanno allertato immediatamente i carabinieri. Una volta arrivati all'interno della struttura sanitaria, però, il ragazzo ha aggredito anche loro.

Vuole farsi operare e occupa una stanza all'Umberto I

Vivrebbe come senza fissa dimora il ventunenne che nella mattinata di ieri ha preteso di essere operato al volto. Una volta entrato nell'ospedale, si sarebbe intrufolato in una stanza, dicendo che se ne sarebbe andato via soltanto dopo essere stato sottoposto ad un intervento.

I medici e gli infermieri lo hanno invitato a recarsi al pronto soccorso per essere visitato: una volta in osservazione, però, gli hanno riferito che non aveva bisogno di alcuna operazione. Il ragazzo, però, si è opposto: è tornato nella stanza al terzo piano e si è sdraiato su uno dei letti. A quel punto gli operatori del personale sanitario si sono visti costretti ad chiedere l'intervento dei carabinieri.

Leggi anche Caos al pronto soccorso di Tivoli: donna aggredisce gli infermieri e distrugge ambulanze

L'aggressione ai militari

Non appena allertati, i carabinieri hanno raggiunto l'ospedale e sono entrati nella stanza in cui si trovava il ragazzo per identificarlo. Una volta dentro, il ventunenne ha iniziato a strattonare uno dei militari, ferendolo al braccio.

L'arresto nei suoi confronti è stato convalidato stamattina a piazzale Clodio: secondo le ricostruzioni, il ragazzo è stato operato tre mesi fa nella stessa struttura. Rimesso in libertà, il giovane dovrà presentarsi in tribunale a gennaio per difendersi dalle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio.