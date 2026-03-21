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Non si ferma all’alt e parte l’inseguimento, poi investe un carabiniere intervenuto per fermarlo

Resistenza e lesioni personali a un pubblico ufficiale sono i reati per i quali i carabinieri hanno arrestato 49enne a Roma. Non si è fermato all’alt e ha investito un militare.
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A cura di Alessia Rabbai
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Con patente sospesa non si è fermato all'alt dei carabinieri, è scappato e ha investito un militare intervenuto per fermarlo. Un uomo di quarantanove anni già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza e lesioni personali a un pubblico ufficiale. A rintracciarlo e portarlo in caserma sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma – Sezione Infortunistica e polizia giudiziaria e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo

Tutto è cominciato in via Longoni nel quartiere Colli Aniene/Tor Sapienza all'interno del Municipio IV, una zona non molto distante dal Grande Raccordo Anulare. I militari della Sezione Infortunistica hanno intimato l’alt a una Mercedes. Il conducente invece di fermarsi ha premuto il piede sull'acceleratore ed è scappato verso il Gra. La fuga forse perché guidava con patente sospesa per guida in stato di ebrezza, dunque le forze dell'ordine lo hanno precedentemente fermato per un controllo e trovato al volante con un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla legge.

Ne è nato un inseguimento fino all’intersezione tra via Maremmana e via Selva Ferentina, poi la Mercedes si è fermata. A quel punto il capo equipaggio della Sezione Infortunistica è sceso dall’autoradio per cercare di bloccare il quarantanovenne. Invece l'uomo, vedendo il militare che si avvicinava a lui, è ripartito improvvisamente a forte velocità e lo ha investito.

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Il carabiniere ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche, soccorso è stato trasportato all’ospedale di Frascati, dov'è stato dimesso con una prognosi di venti giorni per i traumi riportati. Il conducente in un primo momento è riuscito a scappare, facendo perdere le proprie tracce. Ma successivamente i carabinieri sono risaliti a lui, lo hanno identificato, raggiunto e arrestato nella sua abitazione ad Ariccia ai Castelli Romani. Dovrà rispondere di resistenza e lesioni personali a un pubblico ufficiale.

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