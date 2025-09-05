Canonizzazione Acutis e Frassati a Roma, piano sicurezza: controlli interforze, metal detector e droni

La questura di Roma ha pronto il piano sicurezza per la canonizzazione di Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati, che il 7 settembre 2025 Papa Leone XIV proclamerà santi. Il piano scatta nella notte con controlli interforze, varchi con metal detector e droni.

Gli stendardi di Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati, domenica 7 settembre santi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giubileo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una macchina della sicurezza interforze verrà messa in campo il 7 settembre 2025 in occasione della canonizzazione di Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati. Il grande evento in programma per domenica a Piazza San Pietro è un nuovo appuntamento del Giubileo 2025, che impegnerà le forze dell'ordine di vari reparti dispiegate per l'occasione sul territorio della Città del Vaticano e di Roma. La questura ha preparato un piano per la sicurezza, pronta ad affrontare la nuova sfida, dopo la gestione del Giubileo dei giovani a Tor Vergata di agosto scorso. Tutto è pronto per l'arrivo dei fedeli nel Colonnato e lungo via della Conciliazione. L'area di San Pietro è aperta ai fedeli dalle ore 6.

Il piano per la canonizzazione: ampio dispiegamento interforze e droni

Il piano messo a punto dalla questura di Roma prevede lo schieramento di un ampio numero di forze dell'ordine reparti a cavallo e assetti speciali antidrone, con l'obiettivo di "intercettare ogni traccia potenzialmente ostile". La polizia ferroviaria in particolare si occuperà di monitorare intensamente le stazioni e gli snodi e di assistere parte dei pellegrini che raggiungeranno il Vaticano a bordo di un treno charter, che farà ingresso all’interno dei confini dello Stato Città del Vaticano attraverso la linea ferrata che approda direttamente in territorio pontificio.

Varchi e controlli con metal detector

Piazza San Pietro attende la canonizzazione di Acutis e Frassati

Il piano di sicurezza della questura di Roma entrerà in vigore a partire della notte tra sabato e domenica quando inizieranno gli allestimenti dell’area riservata. Si tratta di una parte in cui i fedeli accederanno solo dopo essere passati attraverso i metal detector di ultima generazione, che consentono di individuare preventivamente armi, esplosivi o altri oggetti potenzialmente pericolosi e che possono mettere a repentaglio per la sicurezza pubblica.

Leggi anche Che fine fa tutto il cibo avanzato dal Giubileo dei Giovani a Tor Vergata per evitare lo spreco alimentare

Piazza San Pietro è aperta ai fedeli dalle ore 6. Le persone che vorranno assistere alla cerimonia per la canonizzazione di Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati potranno accedere all'area interessata al loro svolgimento attraverso trenta varchi controllati nei pressi del Colonnato del Bernini, fino all'area di piazza Pio XII. La questura inoltre ha indicato delle aree di parcheggio per i pullman per rendere più semplici le operazioni di accoglienza e smistamento verso il perimetro di sicurezza.