Canonizzazione Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati a Roma: il programma e le celebrazioni

Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati saranno proclamati santi domenica 7 settembre 2025. La cerimonia di canonizzazione sarà celebrata da papa Leone XIV in piazza San Pietro a Roma.

Domenica 7 settembre in piazza San Pietro a Roma si terrà la canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Il 15enne morto a Monza nel 2006 e il 24enne deceduto a Torino a 24 anni nel 1925 verranno proclamati santi da papa Leone XIV. Sarà proprio il pontefice a celebrare la funzione, prevista inizialmente per lo scorso 27 aprile ma poi sospesa in seguito alla morte di papa Francesco, sopraggiunta il 21 aprile 2025.

Acutis era nato a Londra il 3 maggio 1991 ed era deceduto a 15 anni per leucemia all'ospedale San Gerardo di Monza il 12 ottobre 2006. La cerimonia per la sua beatificazione era stata celebrata il 10 ottobre 2020 ad Assisi, in Umbria, dove è custodita la sua salma. A maggio 2024 papa Francesco gli aveva riconosciuto il secondo miracolo, autorizzando così il Dicastero per le cause dei Santi a procedere verso la canonizzazione. Ad Acutis è stata attribuita la guarigione di un bambino brasiliano di 6 anni e di una studentessa costaricana operata per trauma cranico.

Queste sono le celebrazioni che si terranno fino a domenica 7 settembre: