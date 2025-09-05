Canonizzazione Acutis e Frassati a Roma, le modifiche alla viabilità: divieti di sosta e strade chiuse
Prevista per domenica 7 settembre a San Pietro la cerimonia giubilare di canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Molte le persone attese per l'evento nel cuore della capitale. Per permettere lo svolgimento delle celebrazioni in massima sicurezza e di ospitare tutti i visitatori e le visitatrici, sono state disposte delle modifiche alla viabilità, come divieti di sosta e strade chiuse. Le modifiche previste scattano alle ore 6 di sabato 6 settembre 2025 e riguardano la zona nelle vicinanze dello Stato Vaticano.
Modifiche alla viabilità a San Pietro: i divieti di fermata
Come anticipato, le prime modifiche alla viabilità riguardano i divieti di fermata e transito in via della Conciliazione e nelle principali strade attorno al Vaticano.
Oltre a via della Conciliazione, però, i divieti di fermata interessano anche:
- piazza Pio XII;
- largo degli Alicorni;
- largo del Colonnato;
- via Rusticucci;
- Borgo Santo Spirito;
- largo Ildebrando Gregori;
- via Padre Pancrazio Pfeiffer;
- via Scossacavalli;
- via Dell’Ospedale;
- via dei Cavalieri del Santo Sepolcro;
- via di Porta Angelica (da largo del Colonnato a piazza del Risorgimento);
- Borgo Angelico (da via di Porta Angelica a via del Mascherino);
- via delle Grazie (da via del Mascherino a via di Porta Angelica);
- Borgo Vittorio (da via di Porta Angelica a via del Mascherino);
- Borgo Pio (da via del Mascherino a via di Porta Angelica);
- piazza della Città Leonina;
- via dei Corridori (da via dell’Erba a largo del Colonnato);
- via dell’Erba;
- vicolo del Campanile (da Borgo S. Angelo a via della Conciliazione);
- Borgo Sant’Angelo (da via della Traspontina a via dei Corridori e da piazza Pia a via della Traspontina);
- via Paolo VI;
- piazza del Santo Uffizio;
- via del Mascherino;
- piazza Adriana (da via Crescenzio a via Fosse di Castello).
Divieti di transito: quali sono le strade chiuse 6 e 7 settembre 2025
Previsti dal piano in quegli stessi giorni anche i divieti di transito che verranno istituiti nel quartiere di Borgo Santo Spirito. In particolare il divieto di transito riguarda:
- via Paolo VI;
- piazza del Sant’Uffizio;
- via di Porta Angelica;
- via Scossacavalli;
- via dell’Ospedale;
- via Cavalieri di Santo Sepolcro;
- Borgo Sant’Angelo;
- via dei Corridori;
- via Rusticucci;
- via dell’Erba;
- vicolo del Campanile (da Borgo S. Angelo a via della Conciliazione);
- vicolo dell’Inferriata e largo di Porta Cavalleggeri (per i veicoli diretti a piazza del Sant’Uffizio).
Le chiusure al traffico e linee bus deviate domenica 7 settembre
A questi primi provvedimenti potrebbero aggiungersi ulteriori chiusure al traffico. Coinvolte nelle modifiche alla viabilità anche le linee degli autobus: deviati i percorsi della linea 23 e 280.