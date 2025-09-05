Canonizzazione Acutis e Frassati a Roma, le modifiche alla viabilità: divieti di sosta e strade chiuse

Modifiche alla viabilità a Roma per l’evento di canonizzazione di Carlo Acutis e di Pier Giorgio Frassati: divieti di sosta, strade chiuse e bus deviati in zona Vaticano.

Giovani pellegrini a San Pietro (La Presse)

Prevista per domenica 7 settembre a San Pietro la cerimonia giubilare di canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Molte le persone attese per l'evento nel cuore della capitale. Per permettere lo svolgimento delle celebrazioni in massima sicurezza e di ospitare tutti i visitatori e le visitatrici, sono state disposte delle modifiche alla viabilità, come divieti di sosta e strade chiuse. Le modifiche previste scattano alle ore 6 di sabato 6 settembre 2025 e riguardano la zona nelle vicinanze dello Stato Vaticano.

Modifiche alla viabilità a San Pietro: i divieti di fermata

Come anticipato, le prime modifiche alla viabilità riguardano i divieti di fermata e transito in via della Conciliazione e nelle principali strade attorno al Vaticano.

Oltre a via della Conciliazione, però, i divieti di fermata interessano anche:

piazza Pio XII;

largo degli Alicorni;

largo del Colonnato;

via Rusticucci;

Borgo Santo Spirito;

largo Ildebrando Gregori;

via Padre Pancrazio Pfeiffer;

via Scossacavalli;

via Dell’Ospedale;

via dei Cavalieri del Santo Sepolcro;

via di Porta Angelica (da largo del Colonnato a piazza del Risorgimento);

Borgo Angelico (da via di Porta Angelica a via del Mascherino);

via delle Grazie (da via del Mascherino a via di Porta Angelica);

Borgo Vittorio (da via di Porta Angelica a via del Mascherino);

Borgo Pio (da via del Mascherino a via di Porta Angelica);

piazza della Città Leonina;

via dei Corridori (da via dell’Erba a largo del Colonnato);

via dell’Erba;

vicolo del Campanile (da Borgo S. Angelo a via della Conciliazione);

Borgo Sant’Angelo (da via della Traspontina a via dei Corridori e da piazza Pia a via della Traspontina);

via Paolo VI;

piazza del Santo Uffizio;

via del Mascherino;

piazza Adriana (da via Crescenzio a via Fosse di Castello).

Divieti di transito: quali sono le strade chiuse 6 e 7 settembre 2025

Previsti dal piano in quegli stessi giorni anche i divieti di transito che verranno istituiti nel quartiere di Borgo Santo Spirito. In particolare il divieto di transito riguarda:

via Paolo VI;

piazza del Sant’Uffizio;

via di Porta Angelica;

via Scossacavalli;

via dell’Ospedale;

via Cavalieri di Santo Sepolcro;

Borgo Sant’Angelo;

via dei Corridori;

via Rusticucci;

via dell’Erba;

vicolo del Campanile (da Borgo S. Angelo a via della Conciliazione);

vicolo dell’Inferriata e largo di Porta Cavalleggeri (per i veicoli diretti a piazza del Sant’Uffizio).

Le chiusure al traffico e linee bus deviate domenica 7 settembre

A questi primi provvedimenti potrebbero aggiungersi ulteriori chiusure al traffico. Coinvolte nelle modifiche alla viabilità anche le linee degli autobus: deviati i percorsi della linea 23 e 280.