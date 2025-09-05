roma
Canonizzazione Acutis e Frassati a Roma, le modifiche alla viabilità: divieti di sosta e strade chiuse

Modifiche alla viabilità a Roma per l’evento di canonizzazione di Carlo Acutis e di Pier Giorgio Frassati: divieti di sosta, strade chiuse e bus deviati in zona Vaticano.
A cura di Beatrice Tominic
Giovani pellegrini a San Pietro (La Presse)
Prevista per domenica 7 settembre a San Pietro la cerimonia giubilare di canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Molte le persone attese per l'evento nel cuore della capitale. Per permettere lo svolgimento delle celebrazioni in massima sicurezza e di ospitare tutti i visitatori e le visitatrici, sono state disposte delle modifiche alla viabilità, come divieti di sosta e strade chiuse. Le modifiche previste scattano alle ore 6 di sabato 6 settembre 2025 e riguardano la zona nelle vicinanze dello Stato Vaticano.

Modifiche alla viabilità a San Pietro: i divieti di fermata

Come anticipato, le prime modifiche alla viabilità riguardano i divieti di fermata e transito in via della Conciliazione e nelle principali strade attorno al Vaticano.

Oltre a via della Conciliazione, però, i divieti di fermata interessano anche:

  • piazza Pio XII;
  • largo degli Alicorni;
  • largo del Colonnato;
  • via Rusticucci;
  • Borgo Santo Spirito;
  • largo Ildebrando Gregori;
  • via Padre Pancrazio Pfeiffer;
  • via Scossacavalli;
  • via Dell’Ospedale;
  • via dei Cavalieri del Santo Sepolcro;
  • via di Porta Angelica (da largo del Colonnato a piazza del Risorgimento);
  • Borgo Angelico (da via di Porta Angelica a via del Mascherino);
  • via delle Grazie (da via del Mascherino a via di Porta Angelica);
  • Borgo Vittorio (da via di Porta Angelica a via del Mascherino);
  • Borgo Pio (da via del Mascherino a via di Porta Angelica);
  • piazza della Città Leonina;
  • via dei Corridori (da via dell’Erba a largo del Colonnato);
  • via dell’Erba;
  • vicolo del Campanile (da Borgo S. Angelo a via della Conciliazione);
  • Borgo Sant’Angelo (da via della Traspontina a via dei Corridori e da piazza Pia a via della Traspontina);
  • via Paolo VI;
  • piazza del Santo Uffizio;
  • via del Mascherino;
  • piazza Adriana (da via Crescenzio a via Fosse di Castello).

Divieti di transito: quali sono le strade chiuse 6 e 7 settembre 2025

Previsti dal piano in quegli stessi giorni anche i divieti di transito che verranno istituiti nel quartiere di Borgo Santo Spirito. In particolare il divieto di transito riguarda:

  • via Paolo VI;
  • piazza del Sant’Uffizio;
  • via di Porta Angelica;
  • via Scossacavalli;
  • via dell’Ospedale;
  • via Cavalieri di Santo Sepolcro;
  • Borgo Sant’Angelo;
  • via dei Corridori;
  • via Rusticucci;
  • via dell’Erba;
  • vicolo del Campanile (da Borgo S. Angelo a via della Conciliazione);
  • vicolo dell’Inferriata e largo di Porta Cavalleggeri (per i veicoli diretti a piazza del Sant’Uffizio).

Le chiusure al traffico e linee bus deviate domenica 7 settembre

A questi primi provvedimenti potrebbero aggiungersi ulteriori chiusure al traffico. Coinvolte nelle modifiche alla viabilità anche le linee degli autobus: deviati i percorsi della linea 23 e 280.

