Cammina a bordo strada, donna investita da due auto su via Casal Bianco: è gravissima La signora, ricoverata all’ospedale Pertini di Roma, è gravissima. L’incidente è avvenuto verso le 22, il primo conducente non si è accorto della donna che camminava a bordo strada.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di cinquantasei anni è stata investita da due macchine in via Casal Bianco a Guidonia Montecelio. L'incidente è avvenuto ieri sera verso le 22: la signora è in condizioni gravissime ed è stata portata all'ospedale Sandro Pertini di Roma, dove è attualmente ricoverata.

Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri di Settecamini, che indagano sulla dinamica. Secondo una prima ricostruzione sembra che la donna, residente a Prati Fiscali, stesse camminando al bordo di via Casal Bianco quando è stata travolta da una Mercedes Classe A. L'altra vettura, una Toyota Yaris, non è riuscita a frenare in tempo e l'ha investita. Entrambi i conducenti si sono fermati a prestare soccorso e hanno dato l'allarme al 112. Come da prassi saranno molto probabilmente sottoposti ai test di prassi per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga.

I conducenti hanno dichiarato di non aver visto la donna camminare a bordo strada. Via di Casal Bianco, una delle strade dove negli anni si sono verificati diversi incidenti nel comune di Guidonia, ha diversi tratti al buio e non è escluso che il primo guidatore non abbia visto la donna proprio a causa della scarsa illuminazione stradale.

La 56enne, che stava camminando in direzione di Roma, è gravissima. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno, ma quando gli operatori del 118 l'hanno soccorsa hanno dato immediatamente il codice rosso e portato la donna in ospedale il più velocemente possibile. I medici del Sandro Pertini, vista la gravità della situazione, l'hanno immediatamente presa in carico: nelle prossime ore il quadro delle sue condizioni cliniche sarà più chiaro.