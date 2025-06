video suggerito

Camion in fiamme sul Raccordo: lunghe code e blocco del traffico all'uscita per via Prenestina Le operazioni per domare le fiamme sono iniziate alle nove di questa mattina, mercoledì 4 giugno. Non si registrano feriti coinvolti nell'incendio. A fuoco un camion sulla corsia d'emergenza.

A cura di Enza Savarese

Camion in fiamme sull'autostrada A90 del Grande Raccordo Anulare all'altezza dell'uscita Prenestina, zona est di Roma. Le operazioni per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona hanno richiesto il blocco del traffico in direzione Roma Centro.

Il veicolo era in sosta nella corsia di emergenza, ma senza il conducente all'interno. I vigili del fuoco sono impegnati dalle 9 di questa mattina, mercoledì 4 giugno per spegnere le fiamme, al momento non risultano feriti. Sul posto presente anche la polizia stradale per gestire la viabilità nella zona dell'incendio. Dopo aver domato le fiamme i vigili del fuoco hanno iniziato i rilevamenti necessari per comprendere la dinamica dell'incendio. Dato che il veicolo si trovava in sosta nella corsa d'emergenza non si esclude che le fiamme siano stato causate da un malfunzionamento del veicolo.

Non risultano altri veicoli coinvolti nelle fiamme né tantomeno feriti, ma il traffico nella zona è fortemente rallentato a causa del blocco posto dalla polizia stradale in direzione Roma Centro, che si è reso necessario per permettere le operazioni dei vigili del fuoco. La viabilità verrà ripristinata nelle prossime ore dopo che le operazioni per mettere in sicurezza l'area saranno concluse. Oltre a domare le fiamme, le autorità competenti dovranno anche rimuovere le macerie del veicolo coinvolto dall'incendio che si trova al momento ancora nella corsia d'emergenza all'altezza dell'uscita Prenestina. I guidatori bloccati nel Raccordo da questa mattina segnalano lunghe code non solo nel tratto stradale interessato dall'incendio, ma ad essere in tilt sono anche le zone adiacenti a dove si sono alzate le fiamme.