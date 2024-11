Camion dei rifiuti sfonda il muro di un palazzo a Roma: “Mamma era coperta da mattoni e detriti” Autocompattatore sfonda il muro esterno di una palazzina in via Vitorchiano a Roma. Ferita una donna e il conducente del mezzo. La figlia della signora ferita a Fanpage.it: “Mi sono svegliata in una nuvola di polvere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un camion dei rifiuti è finito fuori strada e ha sfondato il muro esterno di una palazzina in via Vitorchiano a Roma, una traversa della Flamina, zona Nord della Capitale. Nell'impatto l'autocompattatore ha abbattuto una parte della parete che, come si vede nella fotografia scattata da un reporter di Fanpage.it, è caduta all'interno di un appartamento. I mattoni e i detriti hanno ferito una donna, che tuttora è ricoverata in ospedale in codice rosso. Sconosciute le sue condizioni di salute.

Sono rimasti illesi il marito e la figlia 18enne. Quest'ultima, Dian il suo nome, ha raccontato quanto accaduto ai nostri microfoni: "Verso le 4 mi sono svegliata e letteralmente non vedevo niente. Avevo sentito il botto del muro che era crollato e mi sono svegliata in una nuvola di polvere, poi ho visto mio padre entrare in stanza".

Continua la ragazza: "Abbiamo aiutato mia madre, che era ricoperta da mattoni e detriti. Fortunatamente l'abbiamo tirata fuori che era ancora cosciente. L'hanno soccorsa e trasportata in pronto soccorso e stiamo aspettando notizie. Ci hanno aiutato i vicini di casa perché io e mio padre eravamo sotto shock, non ricordavamo neanche il numero dei soccorsi".

È rimasto ferito anche il conducente dell'autocompattatore, soccorso e trasportato anche lui in ospedale in codice rosso. Stando a quanto si apprende, le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco sono intervenute le forze dell'ordine e i tecnici di Italgas. I pompieri hanno dichiarato inagibili due appartamenti della palazzina. Indagini in corso per risalire alle cause dell'incidente.