Calciatori costretti a lasciare le loro ville a Roma: non pagavano l’affitto Non hanno pagato per alcuni mesi l’affitto delle loro grandi villa in via Malipiero all’Infernetto: due ex giocatori sono stati costretti ad abbandonare la loro casa. Fra loro anche il brasiliano Gerson.

A cura di Beatrice Tominic

Una delle villette a schiera di via Malipiero all’Infernetto.

Sono stati sfrattati perché non pagavano l'affitto: è stato questo il destino di alcuni calciatori della Roma che hanno lasciato debiti o rimanevano indietro con i pagamenti nonostante gli alti compensi che incassavano dalla società.

Soltanto la Atlantico Srl, una delle società del gruppo “Ing. Casini e Figli”, che è proprietaria di alcune ville a schiera in via Gian Francesco Malipiero, in zona Infernetto, ha rivelato di essersi imbattuta in almeno due di questi casi. Come spiega il Messaggero in un articolo, si tratterebbe di Gerson Santos da Silva, tornato in Brasile dopo essere stato sfrattato e avendo accumulato un debito di circa 10mila euro e Gaetano D'Agostino il quale, invece, è dovuto arrivare ad una transazione.

Il caso Gerson: la vita calcistica in Italia

Gerson, calciatore 25enne brasiliano che oggi gioca nell'Olympique Marsiglia, è arrivato in Italia nel 2015, acquistato dalla Roma per 17 milioni di euro: nel corso della sua permanenza nella squadra, però, non è riuscito a lasciare il segno tanto da essere relegato alla panchina nella seconda parte della prima stagione. Venduto poi alla Fiorentina, dove ha segnato i due primi goal in serie A, è stato nuovamente ceduto altrove nel luglio 2018: l'anno dopo, nel 2019, infine, la Roma l'ha ceduto definitivamente al Flamengo, per 11, 8 milioni di euro.

Lo sfratto e il debito

La permanenza nella villa in via Malipiero per Gerson inizia nel 2017: l'abitazione è dotata di 7,5 vani (cioè più di 210 metri quadrati) più box cantina e, al mese, costa 1.200 euro di affitto. Dopo il mancato pagamento di 4 mensilità, cioè 4800 euro, la società proprietaria dell'immobile gli ha intimato lo sfratto nel febbraio del 2018. Alla fine Gerson è stato costretto ad abbandonare la villetta: la società ha provato a pignorare un quinto del compenso che percepiva dalla Fiorentina, ma quando è ripartito per il Brasile, il calciatore ha comunque lasciato un debito di circa 10mila euro, a cui si aggiungono gli interessi, le spese legali e di esecuzione da aggiungere alla morosità.

Il caso Gaetano D'Agostino

La stessa Atlantico srl si è trovata in una situazione simile anche con un altro giocatore della Roma, Gaetano D'Agostino. Da centrocapista noto per i calci di punizione ed ex giocatore della nazionale, dal 2016 è allenatore. Anche lui, come Gerson, ha affittato una delle ville in via Malipiero nel luglio 2018, ma da maggio a settembre 2020 non avrebbe pagato l'affitto. Nel febbraio 2021, rilevata la mancata corresponsione di quanto contrattualmente dovuto, la giudice Marialenea Francone, della sesta sezione del Tribunale di Roma, ha ordinato il rilascio dell'immobile e, successivamente, D'Agostino è riuscito ad estinguere il suo debito.