Calci e pugni alla compagna in strada, soccorsa dai clienti del locale vicino: arrestato 32enne L'ha picchiata in strada, fino a quando non sono intervenuti i clienti di un locale vicino e i carabinieri: per lui, un 32enne, è scattato l'arresto.

A cura di Beatrice Tominic

L'ha aggredita con calci e pugni per strada. Ha continuato a picchiarla fino a quando non sono intervenuti i clienti di un locale poco distante e una pattuglia di carabinieri che si è trovata a passare nella zona durante un controllo. È successo a Formia, nella provincia pontina, lo scorso 30 dicembre, dove i militari della stazione locale hanno arrestato un uomo di 32 anni che stava picchiando la compagna convivente.

Cosa è successo

La ragazza, una ventiseienne, si trovava con il compagno trentaduenne in via Vitruvio quando è stata aggredita. Era l'una e mezza di notte circa: vedendo i pugni e i calci, sono subito intervenuti i clienti di un locale vicino che hanno soccorso la ragazza. Poco dopo, oltre a loro, anche i carabinieri che stavano transitando nella zona per i servizi di controllo.

Al momento del loro arrivo la ragazza presentava già contusioni al viso e collo e perdeva molto sangue dal naso. Hanno raggiunto il luogo del pestaggio anche gli operatori del soccorso sanitario del 118 che l'hanno trasportata in ambulanza di urgenza all'Ospedale Civile di Formia per curarla.

L'arresto del trentaduenne

I carabinieri hanno immediatamente bloccato e identificato l'uomo, poi trasferito negli Uffici della Caserma Carabinieri di Formia. Sono state immediatamente aperte le indagini per accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità del trentaduenne: il racconto della donna e la presenza dei testimoni hanno reso possibile una veloce ricostruzione di quanto accaduto. Secondo quanto emerso, non si è trattato del primo episodio di violenza domestica nei confronti della donna, con cui l'uomo conviveva. Nei confronti del trentaduenne è immediatamente scattato l'arresto: l'uomo è stato trasferito nel carcere di Cassino.