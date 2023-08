Cadono dagli scogli a Terracina: due bambine soccorse d’urgenza dall’eliambulanza L’elicottero è atterrato nei pressi dell’Hotel dei Principi, ha caricato le piccole e le ha trasportate in un ospedale idoneo a trattare ferite alla testa e trauma cranico come quello riscontrato nelle due pazienti.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 27 agosto, sulla costa di Terracina, litorale pontino. Nei pressi della zona di Torre Canneto due bambine sono cadute dagli scogli. Le giovani turiste hanno sbattuto la testa con violenza sulle pietre e hanno avuto bisogno di immediate cure mediche specialistiche. Per questo dopo i primi tentativi di soccorso da parte del personale medico e dei soccorritori del 118, è stato chiesto l'intervento di un'eliambulanza per il trasporto immediato presso una struttura ospedaliera.

L'elicottero è atterrato nei pressi dell'Hotel dei Principi, ha caricato le piccole e le ha trasportate in un ospedale idoneo a trattare ferite alla testa e trauma cranico come quello riscontrato nelle due pazienti. Le bimbe, comunque, non sarebbero in pericolo di vita.

L'incidente che ha coinvolto le due bimbe non è stata l'unica notizia della giornata a Terracina. Una vasta area di macchia mediterranea è stata infatti distrutta dalle fiamme sul Monte Romanelli, nel comprensorio di Campo Soriano. L'incendio, per fortuna, è stato spento nella mattinata di ieri dalle squadre di vigili del fuoco intervenute sul posto.

"È sempre un grande dolore vedere le fiamme che devastano il nostro verde, le nostre colline. Non si registrano feriti, nessuna abitazione è rimasta coinvolta, ma il danno al nostro patrimonio naturale è grande. Il mio ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri Forestale e ai nostri volontari che per tutta la notte hanno presidiato l’area. Fiduciosi che vengano accertate eventuali responsabilità, il nostro impegno sarà anche contribuire alla diffusione di una cultura della prevenzione e del rispetto dei nostri luoghi, e potenziare la nostra Protezione Civile”, ha dichiarato il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.