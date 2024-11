Cade nel Tevere a Ponte Testaccio, i vigili del fuoco lo salvano

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

I vigili del fuoco impegnati nel Tevere

Momenti di paura per un uomo di sessant'anni, caduto nel Tevere all'altezza di Ponte Testaccio. I vigili del fuoco l'hanno raggiunto e salvato. L'episodio è accaduto nella mattinata di oggi, martedì 26 novembre. L'uomo dopo la caduta nel fiume ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche, ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

L'allarme dei passanti: "C'è un uomo caduto nel Tevere"

Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 11.30 quando l'uomo, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è caduto nel Tevere all'altezza appunto di Ponte Testaccio, che collega largo Giovanni Battista Marzi al lungotevere Portuense, nel rione Testaccio e nel quartiere Portuense.

Ad accorgersene sono stati alcuni passanti, che preoccupati hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza e dei vigili del fuoco, per un uomo precipitato nel vuoto. Sul posto, arrivata la segnalazione alla Sala operativa, sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma con la Squadra 1A e il supporto del Nucleo sommozzatori.

Non si esclude il gesto volontario

I pompieri con il mezzo nautico sono entrati nel fiume e hanno raggiunto il sessantenne, che era finito in acqua. Lo hanno poi riportato sulla banchina, dove nel frattempo è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che lo ha preso in carico e lo ha trasportato in ospedale.

Da quanto si apprende le condizioni di salute del sessantenne non sono gravi, decisivo è stato il pronto intervento dei vigili del fuoco, che gli hanno salvato la vita. Non è chiaro come l'uomo sia caduto nel Tevere, non si esclude il gesto volontario. Presenti sul posto le forze dell'ordine, per gli accertamenti di propria competenza.