in foto: Immagine di repertorio

Momenti di apprensione per una persona caduta nel Lago ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. L'allarme è arrivato nel pomeriggio di oggi, martedì 9 febbraio. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 16 quando un passante ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo aiuto per una persona finita in acqua all'altezza di via Lungolago delle Muse, precisamente nella zona di Vigna di Valle. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto.

Arrivata la segnalazione alla Sala Operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, è intervenuta la squadra 25 A della sede di Bracciano, che hanno avviato le operazioni. Per le ricerche sono arrivati anche i sommozzatori, giunti sul posto elitrasportati in volo. I soccorritori si sono immersi nelle acque del Lago di Bracciano alla ricerca della persona scomparsa e stanno scandagliando il fondale. Le ricerche sono in corso, per maggiori informazioni sarà necessario attendere le prossime ore.