Cade il cornicione della chiesa di San Giacomo a Roma, il parroco: “Non erano stati rilevati problemi” “E’ un miracolo che non sia successo niente, poteva essere una tragedia, davanti alla chiesa c’è sempre gente”, ha spiegato il parroco della chiesa di San Giacomo in via del Corso a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Tragedia sfiorata in via del Corso a Roma. Intorno alle 10 di oggi, venerdì 1 novembre, alcune parti di cornicione della chiesa di San Giacomo si sono staccate e sono cadute in strada, ferendo lievemente un italiano di 51 anni. Quest'ultimo è stato soccorso e accompagnato all'ospedale Fatebenefratelli per le medicazioni del caso. I vigili urbani intervenuti sul posto hanno transennato l'area.

Don Giuseppe Trappolini ha riferito all'agenzia Ansa che di recente erano stati eseguiti alcuni sopralluoghi, poiché lavori sull'edificio sono finanziati dal Pnrr, ma non era stata stata rilevata alcuna criticità. "E' un miracolo che non sia successo niente, poteva essere una tragedia, davanti alla chiesa c'è sempre gente", ha spiegato il parroco.

Stando a quanto si apprende, la chiesa di San Giacomo, nel cuore del centro storico di Roma, è di proprietà della Asl per il legame con l'omonimo ospedale romano. "E' chiaro che se succede qualcosa io, come parroco, devo segnalarla ma non c'era assolutamente nulla che non andava. Se ci fosse stata qualche criticità l'avrebbero vista e segnalata", ha spiegato il parroco, sottolineando che l'ultimo sopralluogo è stato svolto nel corso dell'estate da parte di architetti e geometri della Soprintendenza Belle Arti.

I lavori previsti dai finanziamenti Pnrr avrebbero dovuto iniziare entro pochi giorni, ma non riguardano la parte da cui si è staccato il frammento. Sono previsti interventi sul tetto e la ripulitura della facciata: "Ma poi essendo interessato l'ingresso della chiesa, anche io avrei visto se c'era qualcosa che non andava, magari polvere caduta dall'alto. Nulla, è successo all'improvviso".

Secondo il parroco si è sfiorata la tragedia, perché "c'è sempre gente davanti, persone che chiedono l'elemosina o turisti che entrano per visitarla. Oggi è la festa dei santi, ed è stato davvero un miracolo. Spero che entro la prossima settimana si possano fare questi lavori, siamo una parrocchia, non possiamo restare chiusi".