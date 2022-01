Cade e muore mentre viene perquisito in casa: stava scappando dalla finestra del bagno Gianluca Dell’Anna, 38 anni, è morto cadendo dalla finestra di un appartamento di via Cardinal Mistrangelo a Roma.

A cura di Enrico Tata

Gianluca Dell'Anna, 38 anni, è morto cadendo dalla finestra di un appartamento di via Cardinal Mistrangelo, una traversa che collega via Aurelia a via Baldo degli Ubaldi a Roma. Stando a quanto si apprende, le forze dell'ordine stavano perquisendo la sua abitazione perché l'uomo era ritenuto essere l'autore di una rapina in un supermercato. Durante le operazioni dei poliziotti il sospettato avrebbe cercato di scappare dalla finestra del bagno e sarebbe caduto facendo un volo di dieci metri. Il 38enne è morto praticamente sul colpo. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire nei dettagli l'accaduto. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. "Stava in subaffitto da una signora, mi pare di aver capito. Penso di averlo visto due o tre volte. Cercavano di fermarlo, lui si rifiutava", ha raccontato ai microfoni di Fanpage.it uno degli inquilini del condominio di via Cardinal Mistrangelo.

"Sono rientrata verso le 11.30/12, ero andata al supermercato a fare la spesa. Ho visto quattro o cinque volanti della polizia, non capivo. Poi ho visto un'ambulanza e una signora che piangeva e urlava. Ho chiesto poi al portiere e lui mi ha detto che forse una persona era caduta o si era buttata dalla finestra", ha dichiarato un'altra signora che abita nel palazzo. Le indagini su quanto accaduto, come detto, sono tuttora in corso. Gli accertamenti nel palazzo di via Cardinal Mistrangelo sono durati un giorno intero e i rilievi della polizia scientifica hanno riguardato anche il pianterreno davanti al garage, dove il corpo è precipitato.