Cade durante dei lavori in casa e sbatte la testa: elitrasportato a Roma Paura ad Anagni, dove un uomo è caduto mentre stava svolgendo dei lavori casalinghi ed ha sbattuto la testa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Stava svolgendo dei lavori nella sua abitazione quando è caduto per terra e ha sbattuto la testa, riportato diverse ferite. È quanto accaduto ad un uomo nel corso della mattinata di ieri, domenica 28 luglio 2024, nella cittadina di Anagni, nei territori nella zona nord del Frusinate. A causa del grave incidente domestico, sono immediatamente scattati i soccorsi.

L'incidente domestico ad Anagni

Stava lavorando nella sua abitazione, quando è rimasto vittima di un incidente domestico. È quanto accaduto ad un uomo, un sessantacinquenne, in una zona poco lontana da Anagni. Si trovava a casa sua e stava svolgendo dei lavori domestici, quando è caduto e ha sbattuto la testa. Dopo il volo a terra, è rimasto gravemente ferito al capo. Non è ancora chiaro cosa gli sia capitato. Ciò che è certo è che, non appena si sono accorti di quanto accaduto al sessantacinquenne, sono stati immediatamente allertati i soccorsi.

L'arrivo dei soccorsi: elitrasportato a Roma

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno prestato le prime cure al sessantacinquenne. Ma l'uomo si trovava in condizioni così critiche che, in breve tempo, si è reso necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato in zona Faito. Gli operatori lo hanno caricato sull'elicottero e lo hanno trasportato a Roma, dove è stato accolto al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I. Si trova ancora in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Restano ancora da chiarire le cause dell'incidente domestico che ha provocato la grave ferita alla testa.