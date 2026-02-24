Cade dall’albero mentre pota gli ulivi e sbatte la testa su un muretto: la vittima è Franco Ferrante

Si chiamava Franco Ferrante l'uomo di 79 anni morto nel pomeriggio di ieri a Ferentino dopo essere caduto da una pianta d'ulivo. Per lui, molto conosciuto in città, non c'è stato nulla da fare: nonostante la tempestività dei soccorsi è deceduto in pochi minuti, tanto che l'eliambulanza atterrata per portarlo in ospedale è ripartita vuota. Una tragedia quella che ha colpito la famiglia e la comunità di Ferentino, che ha gettato nello sconforto tantissime persone che conoscevano e apprezzavano Ferrante.

L'uomo, che aveva 79 anni, era molto attivo in vari circoli della città: faceva parte dell'associazione ‘Gli amici della bici' e spesso prestava opera di volontariato nelle varie iniziative sociali organizzate in città. Aveva due figlie, la bicicletta e le passeggiate nei boschi erano solo alcune delle sue più grandi passioni.

"Oggi la comunità di Ferentino e la nostra Compagnia perde un uomo speciale ci ha lasciato Franco Ferrante, un uomo profondamente buono, un amico raro che ha saputo rendere il mondo più luminoso con la sua presenza – il messaggio di cordoglio della Compagnia di Ferentino – Franco non era solo un compagno di vita per molti di noi… era un un instancabile camminatore e amante della bici. Lo ricordiamo con il suo passo deciso, con quella forza d'animo che solo chi ama la fatica e la bellezza dei sentieri sa possedere. La sua vita è stata una lunga marcia fatta di lealtà e di sorrisi regalati a chiunque incrociasse il suo cammino. Ci piace immaginare che Franco non si sia fermato, ma che stia semplicemente percorrendo un nuovo sentiero, ancora più bello e luminoso… Lo immaginiamo mentre continua a camminare e a correre nelle praterie del Paradiso, libero da ogni peso, verso le vette più alte dove l'aria è pura e la pace è infinita. Ci uniamo tutti in una preghiera affinché la Santissima Trinità lo accolga con un abbraccio d'amore infinito, premiando la sua anima nobile".

Leggi anche Cade dalla scala mentre pota un ulivo e sbatte la testa: morto un uomo nel Frusinate

Franco Ferrante è morto mentre stava potando gli ulivi in un terreno di sua proprietà in via Casilina, in zona San Nicola a Ferentino. Secondo quanto emerso, Ferrante a un certo punto ha perso l'equilibrio ed è caduto dall'albero, sbattendo la testa su un muretto di cemento. Per lui, purtroppo, ogni soccorso è stato inutile, ed è deceduto poco dopo l'incidente.