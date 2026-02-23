roma
Cade dalla scala mentre pota un ulivo e sbatte la testa: morto un uomo nel Frusinate

Un uomo di 79 anni è morto a Ferentino dopo essere caduto dalla scala durante lavori di potatura nel suo terreno. Inutile l’intervento dell’eliambulanza partita da Roma.
A cura di Francesco Esposito
Un uomo di 79 anni ha perso la vita a Ferentino, in provincia di Frosinone, a seguito di un incidente agricolo avvenuto nel terreno di sua proprietà. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava effettuando alcuni lavori di potatura su un albero d'ulivo quando la scala su cui si trovava si è improvvisamente ribaltata, forse perché mal posizionata. La caduta è stata violenta: Franco Ferrante – questo il nome dell'uomo – avrebbe battuto la testa contro un muretto di pietra presente nell’area. L’impatto si è rivelato fatale.

Gli accertamenti dei carabinieri di Ferentino

Sul posto, un terreno in zona di via San Nicola, nell’area conosciuta come Ferro di Cavallo, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Ferentino. I militari, agli ordini del maresciallo Raffaele Alborino, stanno svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire se la colpa sia da imputare alla scala o a un'errore dell'anziano agricoltore.

Inutile l'eliambulanza arrivata da Roma

Vista la gravità della situazione, al momento dell'allarme la centrale operativa del servizio Ares 118 ha inviato un'eliambulanza da Roma che è atterrata a poche decine di metri dal luogo dell’incidente. I sanitari, però, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo 79enne. Il velivolo è quindi ripartito senza poter effettuare il trasporto in ospedale.

roma
