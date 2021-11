Cade dal trabattello mentre monta un capannone per un campo di padel: un altro operaio morto a Roma L’uomo è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma dove è stato sottoposto a un’operazione d’urgenza, ma è morto poco dopo. Secondo le prime informazioni, aveva riportato una grave frattura alla base del cranio e le sue condizioni erano disperate. Si tratta del secondo operaio morto a Roma in due giorni.

A cura di Natascia Grbic

Un operaio di 41 anni è morto questa mattina a Roma dopo essere caduto da un trabattello di circa tre metri. La tragedia è avvenuta in un circolo sportivo in via dei Cantelmo sulla Gianicolense, dove l'uomo stava montando un capannone di copertura a un campo di padel. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, è stato operato immediatamente per una frattura alla base del cranio, ma è deceduto purtroppo poco dopo. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri della stazione Bravetta. L'uomo era già in condizioni disperate quando i sanitari del 118 lo hanno soccorso e portato in ospedale. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, non sono riusciti purtroppo a fare nulla per lui. Accertamenti sono in corso per verificare la dinamica dell'incidente.

Morto un operaio a Roma: il secondo in due giorni

Saranno i militari, giunti sulla scena, a capire come sia stato possibile che l'operaio sia caduto dal trabattello, e verificare che fossero rispettare tutte le regole riguardanti la sicurezza sul lavoro. Si tratta del secondo lavoratore morto a Roma. Solo ieri, poco dopo le 12, un altro operaio è deceduto dopo essere caduto da un'impalcatura tra piazzale Gregorio VII e via della stazione di San Pietro. Sul posto, oltre alle volanti della polizia, sono arrivati anche i soccorritori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto è giunta l'autorità giudiziaria: da quanto si apprende una prima informativa è attesa in Procura già nelle prossime ore per procedere con l'apertura di un fascicolo d'indagine per omicidio colposo.