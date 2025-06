Cade dal tetto durante lavori sui pannelli fotovoltaici: operaio grave in ospedale

video suggerito

A cura di Enza Savarese

Cade dal tetto mentre esegue dei lavori di manutenzione ai pannelli fotovoltaici. L'uomo dopo il volo di due metri è stato soccorso e trasportato in eliambulanza nell'ospedale più vicino, non è in pericolo di vita.

Succede a Lavinio, frazione della località balneare di Anzio nella mattinata di mercoledì 4 giugno. Intorno alle dieci di oggi l'uomo si trovava sul tetto di un'abitazione in via Macchiavelli per effettuare degli interventi, probabilmente di manutenzione, sui pannelli fotovoltaici già installati nella residenza privata. Per una dinamica ancora da accertare, l'uomo è caduto dal tetto durante i lavori, precipitando violentemente al suolo dopo un volo di circa due metri. Non si esclude che l'operaio sia inciampato in alcuni attrezzi presenti sul tetto per le riparazioni, ma nessuna pista sulla dinamica dell'incidente è stata al momento confermata. Secondo le prime ricostruzioni parziali sembrerebbe che l'operaio non avesse l'imbracatura necessaria per svolgere quei tipi di lavori. L'osservanza delle regole di sicurezza verrà appurata dalle indagini avviate dai militari dell'Arma sulla vicenda.

Intanto l'uomo, ferito ma cosciente, è stato soccorso dal 118 sopraggiunto dopo la chiamata di alcuni testimoni presenti sul luogo dell'incidente. Dopo una visita sul posto, i paramedici hanno predisposto il trasporto del paziente all'ospedale più vicino attraverso l'eliambulanza. Con ogni probabilità la caduta ha provocato della fratture alla vittima e si è preferito il trasporto più sicuro per l'uomo. Il suo quadro clinico non sembra essere critico e il paziente non sarebbe in pericolo di vita.