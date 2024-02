Cade dal secondo piano mentre sistema la tenda da sole del vicino: morto un 49enne Grave incidente domestico a Morena, dove il 49enne Piergiorgio Ricciardi è morto dopo essere caduto da un balcone al secondo piano mentre sistemava la tenda da sole del vicino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Un uomo è morto dopo essere precipitato dal secondo piano di un palazzo in zona Morena a Roma. I drammatici fatti risalgono alla settimana scorsa e si sono verificati in un'abitazione in via della Tenuta del Casaletto. Vittima dell'incidente domestico è un quarantanovenne, Piergiorgio Ricciardi, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese l'uomo stava sistemando una tenda da sole sul balcone di casa del vicino, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto, facendo un volo di diversi metri. L'impatto gli è stato fatale e il decesso è probabilmente sopraggiunto sul colpo a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati, che non gli hanno lasciato scampo.

Inutili i tentativi di salvarlo

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario. Purtroppo inutile la corsa in ambulanza a sirene spiegate, non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, senza esito. Presenti sul luogo dell'accaduto gli agenti della Polizia di Stato del distretto Tuscolano, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto.

I messaggi di cordoglio per la morte di Piergiorgio

La notizia della drammatica e prematura scomparsa di Piergiorgio si è diffusa rapidamente, tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia. "La famiglia del Cinecittà Bettini-San Lorenzo si unisce al cordoglio del suo giocatore E., e dei suoi cari, per la scomparsa dell'amato padre Piergiorgio" si legge in un post su Facebook la società sportiva dilettantistica.