Cadavere sui binari, caos treni alla stazione Termini sulla Roma- Firenze: si viaggia con ritardi fino a due ore

Un cadavere sui binari a Chiusi, in provincia di Siena, questa mattina sta creando disagi alla circolazione sulla Roma-Firenze, sia convenzionale che Alta Velocità. Ripercussioni anche nei collegamenti con Milano e Napoli.

Un cadavere è stato rinvenuto sui binari in provincia di Siena, a Chiusi, nella mattinata di oggi, martedì 16 dicembre 2025. Sul posto sono scattati immediatamente gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria per verificare cosa sia accaduto. Nel frattempo, però, il traffico ferroviario è stato bloccato o fortemente rallentato in tutta la tratta che collega Roma a Firenze, sia nelle linea Alta Velocità che in quella convenzionale. La circolazione ha ripreso lentamente dopo le ore 11, ma resta ancora il caos su tutti i collegamenti lungo la tratta con ripercussioni in quasi tutta la penisola, da Milano fino a Napoli.

È caos alla stazione Termini dove i treni che entrano nel nodo romano stanno ancora subendo rallentamenti e difficoltà, con ritardi che talvolta superano i 120 minuti di ritardo. I ritardi si sono accumulati e anche quelli che circolano adesso, a ore di distanza dai fatti, risentono del tragico ritrovamento. Alcuni regionali, oltre ai ritardi, hanno subito limitazioni di percorso o cancellazioni. Scopriamo quali sono quelli con i disagi maggiori.

Alta Velocità Roma-Firenze: quali sono i treni con ritardi di oltre un'ora

Molti treni Alta Velocità e Intercity sono stati instradati lungo la linea convenzionale. Quelli che subiscono ritardi superiori a un'ora sono:

• FR 9303 Milano Centrale (5:50) – Roma Termini (10:35);

• FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25);

• FR 9620 Foggia (6:00) – Milano Centrale (12:24);

• FR 9409 Gorizia Centrale (6:12) – Napoli Centrale (14:03);

• FR 8509 Sibari (6:17) – Bolzano (15:48);

• FR 8551 Genova Piazza Principe (7:05) – Roma Termini (11:36);

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:02);

• FR 8507 Bolzano (7:12) – Roma Termini (12:15);

• FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48);

• FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50);

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (19:13);

• FR 9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (12:58);

• FR 9618 Roma Termini (8:50) – Milano Centrale (11:58);

• FR 9615 Milano Centrale (8:58) – Roma Termini (12:15);

• FR 9617 Milano Centrale (9:35) – Roma Termini (12:39);

• FR 8508 Roma Termini (9:50) – Brescia (14:00);

• FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) – Roma Termini (12:33);

• FR 9624 Roma Termini (10:20) – Milano Centrale (13:35);

• FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10).

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni:

• FR 9409 Gorizia Centrale (6:12) – Napoli Centrale (14:03) oggi ferma a Roma Tiburtina anziché Roma Termini. I passeggeri da e per Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08);

• FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03) oggi ferma a Roma Tiburtina anziché Roma Termini. I passeggeri da e per Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:48) che oggi ferma anche a Roma Tiburtina e Napoli Afragola;

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33) oggi ferma a Roma Tiburtina anziché Roma Termini. I passeggeri da e per Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:02) che oggi ferma anche a Roma Tiburtina;

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06) oggi termina la corsa a Napoli Centrale.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06);

• FR 9414 Salerno (7:13) – Venezia Santa Lucia (13:34) oggi termina la corsa a Venezia Mestre.

I passeggeri possono utilizzare il treno R 16791 Treviso Centrale (14:37) – Venezia Santa Lucia (15:17);

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10) oggi ferma a Roma Tiburtina anziché Roma Termini. I passeggeri da e per Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06) che oggi ferma anche a Roma Tiburtina;

• FR 9308 Roma Termini (9:25) – Torino Porta Nuova (14:20) oggi termina la corsa a Milano Centrale. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10) che oggi ferma a Milano Garibaldi e Rho Fiera;

• FR 9619 Milano Centrale (9:58) – Napoli Centrale (14:33) oggi ferma a Roma Tiburtina anziché Roma Termini. I passeggeri da e per Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03);

• FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:58) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9638 Napoli Centrale (12:30) – Milano Centrale (16:58);

• FR 9632 Napoli Centrale (10:55) – Milano Centrale (15:35) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9638 Napoli Centrale (12:30) – Milano Centrale (16:58);

• FR 9625 Milano Centrale (11:25) – Napoli Centrale (16:03) oggi è cancellato. I passeggeri da Milano Centrale, Milano Rogoredo, Bologna Centrale e Napoli Afragola possono utilizzare il treno FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Napoli Centrale (17:18). I passeggeri da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:43);

• FR 9634 Napoli Centrale (11:30) – Milano Centrale (16:00) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9638 Napoli Centrale (12:30) – Milano Centrale (16:58);

• FR 9416 Roma Termini (10:35) – Venezia Santa Lucia (14:34) oggi termina la corsa a Venezia Mestre. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno R 16768 Belluno (14:20) – Venezia Santa Lucia (16:17);

• FR 9636 Napoli Centrale (11:55) – Milano Centrale (16:30) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9640 Napoli Centrale (12:55) – Milano Centrale (17:30);

• FR 9627 Milano Centrale (11:58) – Napoli Centrale (16:33) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9637 Milano Centrale (13:58) – Napoli Centrale (18:33);

• FR 9631 Milano Centrale (13:00) – Napoli Centrale (17:33) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9643 Milano Centrale (15:25) – Napoli Centrale (20:05);

• FR 9425 Venezia Santa Lucia (14:26) – Napoli Centrale (19:48) oggi ha origine da Venezia Mestre. I passeggeri da Venezia Santa Lucia possono utilizzare il treno R 16352 Venezia Santa Lucia (14:27) – Bassano del Grappa (15:45) e proseguire il viaggio con il treno FR 9425;

• FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00) oggi ha origine da Napoli Centrale. I passeggeri possono utilizzare il treno R 5226 Sapri (13:07) – Napoli Centrale (15:38) fino a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con il treno FR 9552 che ne attende l'arrivo;

• FR 9645 Torino Porta Nuova (14:50) – Roma Termini (19:15) oggi ha origine da Milano Centrale.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9325 Torino Porta Nuova (15:40) – Napoli Centrale (22:03) che oggi ferma a Milano Centrale;

• FR 9427 Venezia Santa Lucia (15:26) – Salerno (21:38) oggi ha origine da Venezia Mestre.

I passeggeri in partenza da Venezia Santa Lucia possono utilizzare il treno R 16360 Venezia Santa Lucia (15:27) – Bassano del Grappa (16:45) e proseguire il viaggio con il treno FR 9427;

• IC 583 Milano Centrale (6:05) – Napoli Centrale (15:34) oggi è limitato a Firenze Campo Marte.

I passeggeri possono utilizzare il treno R 18750 Arezzo (9:16) – Firenze Santa Maria Novella (10:58) e proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia;

• IC 590 Salerno (8:58) – Milano Centrale (19:28) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia;

• IC 588 Roma Termini (10:20) – Trieste Centrale (18:37) oggi ha origine da Venezia Mestre.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia;

• IC 584 Trieste Centrale (10:47) – Roma Termini (20:45) oggi termina la corsa a Venezia Mestre.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.