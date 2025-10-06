Cadavere sui binari vicino a Oriolo Romano, treni sospesi sulla Roma-Viterbo

Immagine di repertorio.

Un cadavere è stato trovato sui binari nella tratta compresa tra Oriolo e Bassano Romano. I treni della linea ferroviaria Roma-Viterbo sono parzialmente sospesi o possono subire forti rallentamenti. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 6 ottobre, nel territorio che ricade tra le province di Roma e Viterbo. In particolare la circolazione è temporaneamente interrotta tra Oriolo e Capranica. Sul posto è intervenuta l'Autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.