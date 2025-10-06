roma
video suggerito
video suggerito

Cadavere sui binari vicino a Oriolo Romano, treni sospesi sulla Roma-Viterbo

I treni della linea ferroviaria FL3 Roma-Viterbo sono parzialmente sospesi stamattina per il ritrovamento di un cadavere tra Oriolo e Bassano Romano.
Francesca Albanese, la voce su Gaza che sta smuovendo il mondo. Vieni a sentirla a Roma al Rumore Festival
A cura di Alessia Rabbai
70 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Un cadavere è stato trovato sui binari nella tratta compresa tra Oriolo e Bassano Romano. I treni della linea ferroviaria Roma-Viterbo sono parzialmente sospesi o possono subire forti rallentamenti. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 6 ottobre, nel territorio che ricade tra le province di Roma e Viterbo. In particolare la circolazione è temporaneamente interrotta tra Oriolo e Capranica. Sul posto è intervenuta l'Autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.

Cronaca
Trasporti
Viterbo
70 CONDIVISIONI
Immagine
Chiede al fratello di uccidere il marito che la menava, condannati all’ergastolo
I due fratelli hanno organizzato l'omicidio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views