Cadavere di un uomo nei campi a Laurentino 38: accanto aveva diverse siringhe, ipotesi overdose A trovare il cadavere del 57enne, in un campo con l’erba molto alta ritrovo di persone con problemi di dipendenza da droghe, è stata la cognata. La donna era uscita a cercarlo.

A cura di Natascia Grbic

Il cadavere di un uomo di cinquantasette anni è stato trovato oggi in un'area verde in via Giuseppe Liparini a Roma, a Laurentino 38. A lanciare l'allarme è stata la cognata, una donna di quarantuno anni che era uscita a cercarlo. Accanto al corpo sono state trovate diverse siringhe.

La zona in cui è stato trovato il 57enne, ormai privo di vita, sembra sia molto frequentata da persone dipendenti da droghe. Il corpo, nascosto dall'erba alta, si trovava lì almeno da un paio di giorni ma non sarebbe stato notato da nessuno prima dell'arrivo della cognata. Sembra che la donna, preoccupata dalla sua assenza e dal fatto che non rispondesse al cellulare, fosse uscita a cercarlo. La speranza era che ovviamente stesse bene e che non si fosse fatto sentire per qualche motivo. Quando invece ha visto il corpo senza vita nel campo, ha capito che non c'era più nulla da fare.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione Quarto Miglio – Appio e i colleghi della Settima sezione del Nucleo investigativo per i rilievi. L'ipotesi principale è che il 57enne, di cui non è stata diffusa l'identità, sia morto per overdose. Sembra infatti che avesse da anni problemi di dipendenza da droghe. In ogni caso il magistrato ha deciso di disporre l'autopsia e l'esame tossicologico, in modo da chiarire le cause del decesso e fare luce sulla faccenda.

Leggi anche Picchia in gita il compagno di classe perché ha baciato Benedetta Porcaroli: ragazzo condannato

Da un primo esame esterno, il corpo non presenterebbe segni di violenza. Questo, oltre alla siringhe trovate accanto all'uomo, fanno ritenere quella dell'overdose la pista più plausibile. A quanto si apprende, la morte sarebbe avvenuta nelle 36/48 ore precedenti al ritrovamento.