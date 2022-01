Cacio e pepe festival da Eataly 28, 29 e 30 gennaio: il menù dalla ricetta classica alle varianti Dalla ricetta classica alle gustose varianti il Festival della cacio e pepe a Roma è in programma dal 28 al 30 gennaio da Eataly.

A cura di Alessia Rabbai

Credit: Eataly

Un Festival dedicato alla cacio e pepe, per festeggiare i quindici anni di Eataly e celebrare una delle ricette più amate della cucina romana. L'evento è in programma dal 28 al 30 gennaio a Piazzale 12 ottobre 1492 in zona Ostiense a Roma, venerdì e sabato dalle ore 19 alle 24, mentre domenica dalle ore 12 alle 16 e dalle 18 alle 22. Un piatto preparato con pochi ingredienti della tradizione, semplici e genuni, che affonda le radici nel mondo della pastorizia e delle materie prime di qualità. A preparare la pasta cacio e pepe per i visitatori saranno i più importanti rappresentanti del panorama gastronomico romano, che proporranno non solo la ricetta classica, ma anche alcune gustose rivisitazioni. Il tutto accompagnato da vini e birre artigianalli e musica dal vivo. Per accedere alla manifestazione enogastronomica è necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato.

Il menù del Festival cacio e pepe da Eataly

Felice a Testaccio in occasione del festival propone i classici tonnarelli cacio e pepe. Il Pastificio Secondi preparerà tre opzioni tra le quali scegliere, ossia ravioli ripieni di cacio e “pepe rosso Kampot della Cambogia” con guanciale croccante, ravioli ai carciofi alla romana con crema di cacio e “pepe Terra, selezione di pepi” e limone e mattonella di lasagna fritta cacio e “pepe bianco Muntok dell'Indonesia” e “pepe nero Sarawak della Malesia”. Fratelli Mori puntano sulla semplicità intramontabile, con le mezze maniche. Alari ‘gioca' con il condimento cacio e pepe per creare deliziosi cannelloni e sfiziose polpettine. Manforte propone supplì cacio e pepe gluten free, patate fresche maltagliate con salsa fatta in casa cacio e pepe, hamburger disponibili sia di manzo che vegetariano accompagnati con rucola, pomodoro e salsa cacio e pepe. Trattoria Verbano sposa le fettuccine al cacio, pepe con il baccalà accompagna il tutto con puntarelle cacio e pepe. Ducis in fundo le crostate di Alari Pasticceria con ricotta e cioccolato, marmellata di visciole, di albicocca o con crema alle nocciole.