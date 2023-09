Caccia al pirata della strada che ha ucciso Mary Grace a Largo Preneste: viaggiava su un’auto noleggiata La Fiat Panda è stata rinvenuta abbandonata al Tiburtino. Del suo conducente nemmeno l’ombra. Si tratta di un trentenne pregiudicato ora ricercato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il quartiere a lutto per la morte di Mary Grace Duque, falciata e uccisa mentre attraversava in bicicletta.

A cura di Valerio Renzi

Mary Grace Duque è morta a 42 anni dopo essere stata travolta da un'auto a Largo Preneste. Inutile la corsa al Policlinico Umberto I: la donna si è spenta tra le mani dei medici nel reparto di rianimazioni, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto per salvarle la vita. Cittadina di origine filippina in Italia da molti anni in Italia, lavorava al front office di un hotel a via Gaeta, a due passi dalla Stazione Termini. L'incidente è avvenuto attorno alle 6.40 del mattino di ieri giovedì 28 settembre sotto gli occhi di diversi testimoni. Secondo quanto ricostruito una Fiat Panda di colore bianco a velocità sostenuta ha falciato la 42enne. L'uomo al volante è sceso, ha osservato la scena disperandosi, è risalito sulla vettura ed è scappato.

Un testimone: "È scappato sgommando"

Un testimone ha raccontato così la scena a Fanpage.it: "Dopo aver investito la quarantaduenne, la Panda si è scontrata con un'automobile ferma al semaforo, tamponandola. Il conducente è sceso dall'automobile: era un ragazzo moro, avrà avuto fra i 20 e i 30 anni. Indossava una maglietta bianca con una scritta e pantalone scuro". "Forse voleva vedere se respirava – prosegue l'uomo che si stava preparando per andare a lavoro quando ha sentito il rumore dell'impatto, affacciandosi al balcone – Si è messo le mani nei capelli, imprecava. Era molto agitato, ha iniziato a camminare in modo frenetico in mezzo alle altre persone. Ho chiamato la mia compagna, si è affacciata anche lei alla finestra, io sono rientrato subito dopo è scappato sgommando e fortissimo".

Individuato il pirata della strada di Largo Preneste

Ora le forze dell'ordine sono sulle tracce del pirata della strada. L'auto è stata rinvenuta al Tiburtino, più precisamente in via Pietro Ottoboni. Si tratta di un'auto a noleggio, intestata una società che a sua volta l'ha affittata a un'altra azienda. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sulla vettura viaggiava un uomo di trent'anni, pregiudicato, che ora è ricercato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Foto Facebook di Marcello Penta

Polemiche sui tempi di arrivo dell'ambulanza

Polemiche sui tempi dei soccorsi: secondo diversi testimoni, e le persone che passavano in strada e si sono affrettate a soccorrere Grace, l'ambulanza del 118 non sarebbe arrivata prima di venti minuti sul luogo dell'incidente.