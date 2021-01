Autobus in fiamme sulla via Casilina a Roma. Il rogo risale alla serata di ieri, mercoledì 27 gennaio ed è accaduto nella periferia Sud Est di Roma. Il mezzo ha preso fuoco all'altezza del territorio di Tor Vergata. Ad andare bruciare una vettura della linea 506, che svolge il servizio tra i capolinea di Grotte Celoni ed Anagnina. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle 20.30 quando l'autista ha avvertito un odore di bruciato provenire dal mezzo e insospettito, ha accostato all'altezza del civico 1583. Improvvisamente dal bus è fuoriuscito del fumo, seguito dalle fiamme, che in breve tempo hanno avvolto la vettura e l'hanno completamente distrutta, riducendola ad un rottame. Il conducente Atac ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco.

Atac: "Bus in servizio dal 2003"

Arrivata la segnalazione presso la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto sono arrivate la squadra 10/A e un'autobotte 12/A. I pompieri hanno lavorato per domare le fiamme, che hanno completamente avvolto e distrutto il mezzo, ormai inutilizzabile. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone, né ferite, né intossicate. Presenti per gli accertamenti di rito durante le operazioni di spegnimento gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Non si sono registrati particolari ripercussioni alla viabilità. In serata Atac con una comunicazione ufficiale ha spiegato che "sono da accertare le ragioni per le quali si è sviluppato l'incendio della vettura, che prestava servizio dal 2003" si legge in una nota diffusa dall'agenzia che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città.