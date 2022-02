Burberry licenzia 16 dipendenti dell’outlet a Castel Romano: “Necessario ma nessuna chiusura” Burberry ha risposto a Fanpage.it rispetto all’articolo che dà voce a commesse e comessi dell’outlet di Castel Romano, prossimi al licenziamento collettivo.

A cura di Alessia Rabbai

Burberry outlet a Castel Romano (Foto da Google Maps)

"I cambiamenti che proponiamo sono in linea con la nostra strategia globale per garantire che l'attività rimanga competitiva e per guidare una crescita sostenibile a lungo termine". È il commento dell'azienda Burberry arrivato a seguito della notizia dei licenziamenti collettivi pubblicata da Fanpage.it dopo il racconto di alcune commesse del brand di lusso britannico. Rispetto all'ipotesi di una chiusura del negozio nell'outlet di Castel Romano, dove sarebbero 16 su 27 i dipendenti prossimi al licenziamento, l'azienda ha dichiarato che: "La proposta non include la chiusura di alcun negozio e abbiamo avviato un periodo di consultazioni con i sindacati, come richiesto dalla legge". E tiene a precisare che: "L'Italia è un mercato molto importante per Burberry. In Italia impieghiamo quasi 400 persone nelle nostre attività amministrative, di produzione e di vendita al dettaglio. Abbiamo rapporti di lunga data con una serie di aziende italiane. Continueremo a investire in Italia".

Le commesse di Burberry a Fapage.it: "L'azienda non ci risponde"

Giorni fa alcune commesse di Burberry dell'outlet di Castl Romano hanno contattato Fanpage.it, per raccontare la situazione lavorativa che stanno vivendo, con sedici di loro, dieci sales associates, tre supervisors e tre senior sales associates, tra uomini e donne, prossimi al licenziamento motivato dai rappresentanti "per esubero". "L'azienda non ci ascolta, chiediamo maggiore trasparenza, di sapere se l'outlet chiude e che ci venga assicurato un trattamento adeguato" ha detto una delle commesse. Il timore dei lavoratori è quello di perdere il posto dopo oltre dieci anni di servizio e di veder mancare, in alcuni casi, l'unico stipendio che hanno in famiglia. Per questo chiedono "maggiore chiarezza e attenzione". Burberry attualmente è presente a Roma alla Rinascente di via del Tritone e all'aeroporto di Fiumicino. I licenziamenti delle commesse di Castel Romano si inseriscono in un provvedimento che a livello nazionale prevede il taglio di settantasette dipendenti.