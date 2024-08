video suggerito

Buio a Roma, blackout nel centro della città: ecco dove e perché Blackout nel centro di Roma: al buio da più di un’ora tutti i negozi, i locali e i hotel con disagi a cittadini, commercianti e cittadini. Ecco le cause. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Piazza Barberini (Immagine di repertorio)

Al buio da più di un'ora. Questa è la situazione che cittadini, residenti, turisti e commercianti si stanno trovando a vivere nella capitale nel pomeriggio di oggi, giovedì primo agosto 2024. L'interruzione dell'elettricità sta causando danni a numerosi uffici e negozi, ma anche nelle abitazioni e negli hotel.

Non appena scattato l'allarme, è arrivata la segnalazione a tecnici specializzati che si sono subito messi al lavoro per cercare di riparare il danno subito.

Dove è scoppiato il blackout oggi pomeriggio

La zona interessata dal blackout è una delle più centrali della capitale. Come suggerisce l'immagine, a restare senza luce ed energia elettrica è almeno un intero isolato di via Barberini. Palazzi, alberghi, negozi senza luce né possibilità di accedere all'elettricità.

La causa del blackout

Non appena arrivata la segnalazione, come anticipato, è stato richiesto l'intervento dei tecnici specializzati a cui ora spetta il compito di porre fine alle ore di buio nella capitale, soprattutto adesso che si sta facendo sera.

Dopo il centralissimo rogo fra piazzale Clodio e Monte Mario di ieri, oggi, le alte temperature, mentre nelle periferie continuano a mettere in ginocchio la città, con incendi da est ad ovest che bruciano verde e vegetazione in ogni quartiere, in centro modificano il normale funzionamento degli impianti elettrici.

A provocare i disagi, come è stato scoperto, infatti, anche in questo caso sarebbe stato il caldo che ha causato o, almeno, contribuito a causare un ruolo nella disfunzione di una cabina primaria o ad alta tensione. Probabilmente si è trovata in sovraccarico o, comunque, c'è stato un surriscaldamento dei trasformatori.