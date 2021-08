Brucia sterpaglie in giardino a Velletri, le fiamme l’avvolgono e muore Tragedia all’ora di pranzo di oggi nel giardino di un’abitazione di Velletri ai Castelli Romani, dove un’anziana di ottantasei anni è morta per asfissia, dopo essere rimasta avvolta dalle fiamme. La donna aveva dato fuoco alle sterpaglie per mantenere pulito il terreno invece che rimuoverle, ma l’hanno ustionata.

A cura di Alessia Rabbai

Un'anziana è morta mentre stava dando fuoco alle sterpaglie in giardino a Velletri. I drammatici fatti sono avvenuti intorno all'ora di pranzo di oggi, mertedì 31 agosto, nel Comune dei Castelli Romani. La vittima è un ottantaseienne, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti erano circa le ore 13 quando l'anziana stava pulendo il suo terreno. Avendo fogliame da rimuovere, lo ha raggruppato in un unico punto, per poi dargli fuoco. In breve tempo però le fiamme si sono propagate nell'area circostante, fino a raggiungerla. Il fuoco ha attecchito alle sue gambe e ai suoi vestiti, avvolgendola e ustionandola. La donna è deceduta probabilmente per asfissìa.

L'anziana è morta nell'incendio di sterpaglie a Velletri

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento per l'incendio e per una persona rimasta coinvolta, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza e i pompieri. Purtroppo inutile l'arrivo dei sanitari giunti sul posto e ogni tentativo di salvarla, per la donna non c'è stato altro da fare se non constatarne il decesso. Per domare il rogo di starpaglie è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di competenza territoriale, intervenuti con una squadra, che hanno domato in breve tempo le fiamme e messo in sicurezza l'area. Presenti per i rilievi scientifici e gli accertamenti necessari al caso i carabinieri della locale Compagnia di Velletri. I militari hanno riscostruito la dinamica dell'accaduto e svolto gli accertamenti di rito. Terminate le verifiche, la salma è stata già restituita ai famigliari, per la celebrazione dei funerali.