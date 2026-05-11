Un ragazzo le mette like sui social: 14enne pestata a Velletri, prova a scappare e la investono

Viale dei Volsi a Velletri (Foto da Google Maps)

Un like sui social avrebbe fatto scoppiare una lite tra adolescenti finita con una ragazza di 14 anni presa a schiaffi e calci da un gruppo di coetanee e poi investita da un’auto mentre tentava di scappare. È accaduto nella serata di sabato 9 maggio a Velletri, in provincia di Roma, nei pressi del McDonald’s di viale dei Volsci, luogo molto frequentato dai giovani della zona. La giovane si è recata all’ospedale cittadino, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di cinque giorni. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

L'aggressione per un like sui social

Secondo quanto denunciato dalla 14enne ai carabinieri direttamente dal pronto soccorso, tutto sarebbe iniziato intorno alle 21 nel parcheggio del fast food. Lì sarebbe stata raggiunta da un gruppo di ragazze della sua stessa età. Alla base dell’aggressione ci sarebbe un motivo banale: il ‘mi piace' messo dal fidanzato di una delle presunte assalitrici a un contenuto social pubblicato dalla vittima.

Da quel momento la situazione sarebbe degenerata rapidamente. La ragazza avrebbe subito schiaffi, spinte e calci da parte del gruppo. Sui social, alcune testimonianze parlano di una ventina di adolescenti presenti durante l’aggressione, anche se questo dato è ancora al vaglio degli investigatori.

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In strada per fuggire ma viene investita

Nel tentativo di sottrarsi al pestaggio, la 14enne avrebbe attraversato improvvisamente la strada allontanandosi dal parcheggio insieme ad un'amica. Proprio in quel momento sarebbero state investite da un’automobile. Il conducente, secondo quanto ricostruito finora, non si sarebbe fermato per prestare soccorso e avrebbe proseguito la corsa.

L’impatto, per fortuna, non avrebbe provocato conseguenze gravi. Dopo le cure ricevute in ospedale, le 14enni sono state dimesse. Resta però lo choc per quanto accaduto e per una vicenda nata, almeno secondo le prime ricostruzioni, da motivi futili.

Sull’aggressione stanno indagando i carabinieri, che avrebbero già identificato diversi ragazzi presenti davanti al locale nella serata di sabato. Per quanto riguarda invece l’investimento, gli accertamenti sono affidati alla polizia, che potrebbe acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire la dinamica e rintracciare l’automobilista fuggito dopo l’impatto.