Box auto a Roma, dove affittarli costa di più e dove conviene: la mappa dei quartieri

Canoni tra 190 e 280 euro al mese, con punte oltre 400 nelle zone di pregio. Ecco le aree più care e quelle più accessibili secondo SoloAffitti.
A cura di Francesco Esposito
Fra i tanti stereotipi sulla Capitale che spesso si rivelano veri, c'è quello del parcheggio: a Roma non si trova posto. O almeno non con facilità, per questo tante e tanti sono sempre alla ricerca di un box auto, da comprare o da affittare. Ma quanto costa prendere in locazione un posto auto coperto e sicuro? Secondo un’analisi del Centro Studi dell'agenzia SoloAffitti, basata sull’osservazione diretta del mercato e sul confronto con gli annunci immobiliari online, siamo in media fra i 190 e 280 euro al mese, con qualche variazione in base alla zona, alla misura e alla facilità di parcheggio su strada.

Il mercato dei box auto a Roma

Il mercato dell'affitto dei garage è stabile da due o tre anni e i prezzi non hanno visto particolari picchi, se non piccole oscillazioni legate alla posizione. "Il box auto a Roma è ormai un bene strategico, non un semplice accessorio", osserva a Fanpage.it Gustavo Gallinacci, responsabile Area di Roma di SoloAffitti, non solo per la loro utilità, ma anche in un'ottica di investimento. "In molte zone della città, soprattutto dove parcheggiare in strada è una vera sfida quotidiana – continua Gallinacci -, disporre di un box può fare la differenza sia nella compravendita sia nell’affitto. Chi riesce ad avere un box tende a tenerlo nel tempo, perché questi spazi consolidano valore e rendono più appetibili anche gli immobili residenziali a cui sono collegati".

Ma quali sono i quartieri dove i canoni sono più alti e dove è, invece, più conveniente? Innanzitutto va notato che la differenza di valori riflette non solo la posizione geografica, ma anche la densità di posti auto disponibili e la domanda locale. Paradossalmente, in alcune zone più ricche ma con maggiore disponibilità di parcheggi i prezzi dei box possano essere inferiori rispetto a quelli di aree più popolari ma anche più congestionate.

Dove costa di più affittare un box auto

In una fascia media troviamo aree semicentrali come Garbatella, Balduina o Appio Claudio, dove per box standard tra i 15 e i 25 metri quadrati, i canoni vanno in genere tra i 160 e i 300 euro al mese. Andando più in alto nella scala del prezzo, troviamo zone centrali, come Trastevere o il Centro Storico. Qui i prezzi arrivano facilmente fino a 350 euro o più, soprattutto per spazi ampi o facilmente accessibili, una vera rarità fra le strette e pittoresche strade del cuore di Roma. Nei quartieri residenziali di pregio, come Cortina d’Ampezzo o Colli Portuensi, i canoni possono superare i 400 euro mensili per soluzioni ristrutturate o di grandi dimensioni, come un appartamento in qualche paese della provincia.

Dove conviene

Esiste anche un mercato più accessibile. Questo, però, riguarda aree periferiche o meno congestionate, dove si trovano box auto in affitto a 120–160 euro al mese. In zone periferiche ma con un'alta densità abitativa come Porta Furba o Collatino si trovano soluzioni tra i 180 e i 200 euro, ma che, come riscontrato dalle analisi del Centro Studio SoloAffitti, ci possono di più per essere affittati. Nel complesso, pur con differenze legate alla zona e alle caratteristiche dei singoli immobili, a Roma la richiesta di box auto in affitto resta alta e i prezzi tengono. Questo conferma quanto questi spazi siano sempre più importanti per chi vive la città o vuole un parcheggio sicuro e a disposizione rientrando a casa.

