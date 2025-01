video suggerito

Botte e insulti al figlio e alla compagna malata di Sla: “Ti faccio ammazzare, ho i soldi per farlo” Un uomo di 69 anni è stato condannato in primo grado a tre anni e quattro mesi di carcere per i maltrattamenti nei confronti del figlio e della compagna. All’ennesima violenza, i due sono scappati di casa. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Natascia Grbic

69 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 69 anni è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione con l'accusa di maltrattamenti continuati e lesioni personali aggravate. Vittime della violenza dell'uomo erano la compagna, a cui era stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica, e il figlio, cresciuto a suon di insulti e botte sin da quando era solo un bambino. Violenze durate anni e che la donna, dopo l'ennesimo episodio, aveva deciso di denunciare, raccontando tutto agli investigatori e facendo partire le indagini sull'uomo. Il pubblico ministero aveva chiesto quattro anni e mezzo di carcere. L'imputato ha scelto il rito abbreviato, motivo per cui ha potuto godere di uno sconto di pena.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, le violenze sono cominciate nel 2014. Negli atti si legge di "continue aggressioni, fisiche e verbali" nei confronti sia della compagna sia del figlio, che spesso venivano anche minacciati di morte. Soprattutto il ragazzo veniva aggredito con pugni e calci, e una volta era stato addirittura ferito con un coltello. Non pago, poche pore dopo lo aveva percosso con un mattarello. "Io non ti ammazzo, ti faccio ammazzare, ho i soldi per farlo", gli diceva. E alla compagna: "Devi morire presto, ti mando in una struttura". Senza di me non saresti nulla, sei solo una babysitter". All'ennesima aggressione che ha portato il figlio all'ospedale, la donna ha fatto i bagagli e si è rifugiata con il ragazzo dalla sorella per scappare ai soprusi del 69enne. Poi, la denuncia, con il contemporaneo provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, con la misura del braccialetto elettronico.