Prima gli insulti, poi le botte: senzatetto aggredito da due sconosciuti a Latina. Caccia all'uomo Un uomo senza fissa dimora è stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente da due persone a Latina. Indagano i carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Una brutale aggressione è avvenuta ieri sera a Latina, nella centrale piazza del Popolo. Un uomo senza fissa dimora è stato aggredito da due persone che prima lo hanno insultato, e poi gli si sono avventate addosso colpendole con calci e pugni. Subito dopo averlo picchiato si sono allontanate, facendo perdere le loro tracce.

Sul posto, su richiesta del 112, sono arrivati i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina. Raccolta la testimonianza della vittima, visibilmente sconvolta per l'accaduto ma fortunatamente non ferita in modo grave, gli investigatori hanno dato il via alle indagini, cercando di risalire ai due aggressori. Che però, almeno per ora, non hanno un volto e un nome. Secondo quanto raccontato dal 35enne, si tratterebbe di due persone che non aveva mai visto prima d'ora: prima lo avrebbero insultato senza motivo, e poi lo avrebbero picchiato. Data l'evidente inferiorità numerica, l'uomo non è riuscito a difendersi, e ha potuto solo pregare che l'aggressione finisse il prima possibile. Subito dopo, i due soggetti si sono allontanati, probabilmente per evitare di essere identificati dalle forze dell'ordine.

Da capire se vi siano testimoni che hanno assistito alla scena e che possono aiutare nel ricostruire i terribili momenti vissuti dal 35enne, in modo da identificare gli aggressori nel più breve tempo possibile. Nel caso siano presenti, saranno visionate eventuali telecamere di sorveglianza, così da far luce sulla dinamica e chiarire la vicenda. Non sembra che l'uomo conoscesse i due che lo hanno picchiato, né – almeno per il momento – sembra che vi sia stata una discussione precedente l'aggressione.