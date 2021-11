Botte e frustate al figlio di soli 8 anni: condannata madre violenta Botte, bastonate e frustate. L’incubo di un bambino di soli otto anni è andato avanti per tre anni quando viveva da solo con la madre e il suo compagno. Scappato dal padre ha raccontato quello che era costretto a subire. Oggi la donna è stata condannata a tre anni e sei mesi.

A cura di Redazione Roma

Botte, ma anche bastonate e frustate contro il figlio di soli otto anni, per questo la mamma e il suo compagno sono stati condannati per maltrattamenti. Tre anni la pena inflitta all'uomo, 37 anni, tre anni e sei mesi alla madre di 34 anni. La storia di abusi in famiglia è raccontata oggi sulle pagine della cronaca di Roma del quotidiano il Messaggero, che descrive il quadro emerso durante le indagini e poi in fase processuale. Secondo quanto ricostruito in particolare la donna, dopo aver consumato alcol e sostanze stupefacenti, era solita accanirsi contro il figlio picchiandolo, colpendolo in diverse occasioni anche con un manico di scopa e frustandolo con una cinta, per questo la 34enne ha dovuto rispondere anche dell'accusa di lesioni personali aggravate.

Botte, alcol e rapporti sessuali davanti al figlio

I fatti ricostruiti vanno dal 2014 al 2017 quando il bambino è andato a vivere con il padre dopo aver vissuto tre anni da incubo. Scappato di casa il piccolo ha chiesto di non tornare più nella casa della mamma, raccontando le percosse e gli abusi. Dopo la denuncia avanzata dal padre il minore è stato ascoltato in sede protetta Secondo quanto si legge negli atti d'accusa l'uomo e la donna "consumavano rapporti sessuali incuranti della presenza della persona offesa e bevevano smodate dosi di alcolici, ubriacandosi, non prestando attenzione alcuna ai bisogni e alle necessità del bambino". Per questo il sostituto procuratore Elena Neri ha parlato di un ambiente domestico "pregiudizievole per il sano ed equilibrato sviluppo psico fisico del bambino".