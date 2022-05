Borgo Sabotino, folgorato mentre lavora all’impianto fotovoltaico: morto operaio di 36 anni La tragedia è avvenuta a Borgo Sabotino, in provincia di Latina. L’uomo viveva a Sermoneta, è morto folgorato mentre stava lavorando a un impianto fotovoltaico.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Ancora morti sul lavoro: questa volta a perdere la vita è stato un operaio di 35 anni, folgorato all'interno di un impianto fotovoltaico. La tragedia è avvenuta a Borgo Sabotino, in provincia di Latina. Per l'uomo non c'è stato niente da fare, quando i colleghi hanno trovato il corpo era già deceduto, probabilmente da diverse ore. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, mentre i carabinieri stanno conducendo le indagini, al fine di accertare eventuali responsabilità. Sul decesso è stata aperta un'inchiesta dalla procura. A quanto si apprende l'uomo, un 35enne che viveva a Sermoneta, era regolarmente assunto dalla società titolare dell'impianto. Sembra che al momento dell'incidente si trovasse da solo.

Operaio morto a Borgo Sabotino: indagini in corso

A trovare il corpo sono stati i colleghi dell'uomo intorno alle 14 di oggi, mercoledì 11 maggio. Da ore non avevano notizie del 35enne, e sono andati a cercarlo, trovandolo privo di vita tra le file di pannelli fotovoltaici. C'è voluto diverso tempo per recuperare la salma: all'arrivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori i pannelli erano ancora in funzione, e si è dovuto aspettare l'arrivo di una ditta specializzata per rimuovere il corpo e affidarlo al medico legale. Sul posto, oltre a carabinieri e 118, anche gli ispettori della Asl di Latina, per verificare che l'azienda avesse tutto in regola. Quella avvenuta oggi è l'ennesima morte in pochi giorni nel Lazio. Solo pochi giorni fa si sono svolti i funerali di Fabio Palotti, l'operaio morto mentre lavorava al ministero degli Esteri, e di Antonio Stazi, il 29enne deceduto mentre stava lavorando in una villa provata a Cave.

