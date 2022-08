Bonus libri 2022-23 a Roma: come richiederlo al Comune per il nuovo anno scolastico Il Comune di Roma mette a disposizione buoni libri per far fronte alle spese scolastiche: ecco quando e come richiedere il bonus per l’anno scolastico 2022-23.

A cura di Beatrice Tominic

Si avvicina l'inizio di settembre e, con lui, quello della scuola. A breve, insieme agli edifici scolastici rimasti vuoti nei mesi estivi, riapre anche il bando del Comune di Roma per i buoni libri da utilizzare nell'anno scolastico 2022-23. Come comunica il sito ufficiale del comune di Roma Capitale, a breve sarà possibile inoltrare la domanda per ricevere il rimborso spese.

L'importo del buono libri varia in base al grado e all'ordine della classe e, in alcuni casi, i comuni potranno stabilire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo. Per poter richiedere i buoni libro, occorre essere in possesso di alcuni requisiti relativi al genere di scuola frequentata e al livello di ISEE. Il buono, rilasciato in formato pdf dal Comune di Roma, potrà poi essere speso nelle librerie convenzionate.

Quando fare domanda per i Buoni libro al Comune di Roma

Per quanto riguarda la richiesta del buono libri, il sito del Comune nel sito scrive: "Al momento non è ancora possibile inoltrare la domanda di buono libro per l'anno scolastico 2022/23. Per la presentazione della richiesta è necessario attendere la pubblicazione dell'Avviso pubblico". La possibilità di avanzare richiesta per ottenere il buono libri verrà aperta a breve, non appena sarà pronto l'avviso pubblico: il suggerimento è quello di controllare quotidianamente la pagina del sito per restare in attesa di aggiornamenti.

Gli importi dei Buoni libro 2022-23 per ogni classe

Per rimborsare la maggior parte delle spese, è previsto un importo diverso dei buoni libro in base all'anno di scuola frequentato. Come riportato dalla tabella, gli importi più elevati si hanno per i primi anni, quelli di inserimento nel nuovo ciclo scolastico. Nella prima classe della scuola secondaria di primo grado (le scuole medie) l'importo arriva fino a 130 euro; 60 per la seconda classe e 70 per la terza. Nella scuola secondaria di secondo grado, invece, l'importo dei buoni libro della prima classe sono fino a 140 euro; 90 per la seconda classe e 70 per la terza.

Screen dal sito del Comune di Roma.

Come e quando richiedere il rimborso per il Bonus libri 2022-23

Come anticipato, soltanto dopo la pubblicazione dell'apposito avviso sarà possibile inoltrare la propria richiesta per il buono libri. Per avanzare domanda, occorre rientrare in alcuni parametri specifici. Possono usufruire dei vantaggi dei buoni libro studenti che frequentano le scuole d'istruzione secondaria di I e II grado, statali e private paritarie, residenti nel territorio di Roma Capitale e appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a € 15.493,71. Il rimborso spese è previsto anche per studenti che, pur risiedendo a Roma Capitale, sono iscritti in scuole che si trovano in altri Comuni (la procedura per avanzare la richiesta avviene nello stesso modo), mentre nessun contributo, infine, è previsto per gli e le studenti iscritti a Corsi di Formazione Professionale.

La richiesta, da inviare tramite la compilazione dell'apposita modulistica, deve essere inoltrata all'interno della propria area riservata: è lì che il buono libro, dopo la verifica sulla residenza anagrafica e sui dati relativi all'ISEE da parte del Dipartimento Scuola, Lavoro e Fomazione Professionale tramite una consultazione con i sistemi informativi INPS, viene inviato in formato pdf.