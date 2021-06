Bomba d'acqua a Roma, nella tarda mattinata di oggi, martedì 8 giugno, a partire dalle ore 12.30 la Capitale è stata colpita dal maltempo, con forte pioggia, grandine e tuoni. La pioggia ha allagato un asilo a Castel Nuovo di Porto, all'interno del quale quaranta bambini e sei adulti sono rimasti intrappolati, impossibilitati ad uscire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Prati, che hanno proceduto alle operazioni per metterli in sicurezza. Tutti sono stati fatti uscire dall'edificio scolastico e portati in un albergo poco distante. Le previsioni lo avevano annunciato: per stamattina infatti era prevista allerta meteo su diverse zone del Lazio, Roma compresa. La perturbazione è arrivata nella zona Nord, che risulta più colpita per poi raggiungere le altre aree della città. Strade allagate a Corso Francia, Ponte Milvio, Prati, Montemario e Nomentano e difficoltà alla circolazione dei veicoli. Non si registrano al momento interruzioni del servizio di trasporto pubblico. Una pausa al maltempo è prevista per la giornata di domani, mentre le precipitazioni continueranno fino a stasera.

Allerta meteo a Roma per martedì 8 giugno

Oggi, martedì 8 giugno, sono previsti temporali per l'intero arco della giornata, con un miglioramento verso sera. Queste le previsioni del meteo a Roma, le temperature nella Capitale oscilleranno tra 17 e 23 centigradi. Situazione analoga di maltempo anche sul resto del territorio del Lazio, con temporali e pioggia. È prevista allerta meteo gialla per criticità idrogeologica per temporali sulle zone: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Aniene, da stamattina e per le successive 9-12 ore.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 9 giugno

Domani, mercoledì 9 giugno, le previsioni del meteo a Roma registrano un lieve e temporaneo miglioramento, con annuvolamenti e qualche schiarita. Pare che le precipitazioni saranno assenti, con cielo poco nuvoloso di notte e al mattino, sereno di pomeriggio e alla sera. I valori saranno compresi tra minime di 15 e massime di 29 centigradi.