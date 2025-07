Bomba d’acqua a Roma e strade allagate: sulla banchina della stazione Termini compare una cascata d’acqua

Screenshot dal video pubblicato da Welcome to Favelas su Instagram.

Sole, nuvole, pioggia e temporali. In questo ultimo lunedì di luglio, oltre al sole, la protagonista è stata l'allerta meteo di colore giallo. Forti temporali, a più riprese, si sono abbattuti sulla capitale. Le strade sono tornate ad allagarsi e, come capita di consueto a Roma quando piove, è riemersa anche la strana schiuma bianca in alcuni quartieri.

A spaventare cittadinanza e turisti, però, è stata la cascata che si è formata alla stazione Termini, dove l'acqua ha inondato la banchina e poi è scivolata sotto ai treni. Un'onda anomala che, in preda alla corrente, rischiava di trascinare chiunque rimanesse ad aspettare la linea B della metropolitana.

Cascata sgorga dal muro alla fermata della metro di Termini: cosa è successo

Troppa pioggia in troppo poco tempo. Un primo temporale si è abbattuto su Roma questa mattina, un altro all'ora di pranzo. E, come spesso accade, a pagarne le conseguenze sono state le stazioni della metropolitana romana, prima fra tutte quella della stazione Termini, in particolare nella linea B della metropolitana che porta ai capolinea di Rebibbia, Jonio e Laurentina. Viaggiatori e viaggiatrici sanno che in giornate come oggi c'è il rischio di trovare disservizi, come acqua che gocciola dal soffitto. Ciò che forse non si aspettavano, è di vedere sgorgare una cascata dal muro e l'acqua invadere la panchina.

La reazione degli utenti fra rassegnazione e ironia

"Prossima fermata: Terme di Roma!", scrive qualcuno provando a ironizzare sotto al video pubblicato dalla pagina di Welcome to Favelas su Instagram. "Gualtieri mi sorprende sempre! Una spa a Termini finalmente!", gli fa eco un altro, citando il sindaco della capitale.

C'è gioca sulle somiglianze e le differenze con The Tube, la metropolitana londinese e sulle avvertenze che vengono ripetute dall'altoparlante. "Mind the gap, between the train and water". E chi, invece, sulla praticità: "Dai che almeno ha lavato per terra!". Infine, c'è chi non si dimentica di un altro fenomeno diventato ormai una caratteristica della metropolitana romana e ricorda: "Mettete i salvo i borseggiatori!"