Bob Sinclair in concerto al Circeo, il parco nazionale: “Nessuna richiesta formale, per noi è no” La risposta è arrivata direttamente dal presidente dell’Ente Parco del Circeo che ha espresso parere negativo: “No al concerto, è una zona protetta”.

A cura di Beatrice Tominic

Tutto pronto per il concerto del prossimo venerdì 4 agosto 2023 di Bob Sinclair a Latina. O forse no. Il famosissimo dj, noto per hit iconiche come Rock this party, Love generation e per il nostalgico remix di uno dei tanti cavalli di battaglia di Raffaella Carrà, rititolato Far l'amore, durante questa estate torna in Italia e fa tappa sulla terrazza dell'Hotel Fogliano, a Latina Lido. L'albergo ha previsto per l'evento una cena con spettacolo e un biglietto, molto più abbordabile, da circa 38, 50 euro per chi vuole ascoltare la sua musica dalla spiaggia.

I biglietti venduti sono già molti e la voglia di scatenarsi nella pista improvvisata non manca. A mancare, invece, sembra essere il benestare dell'Ente Parco del Circeo. Il presidente dell'Ente Parco ha dichiarato di aver acconsentito all'evento: "L'autorizzazione arriva dal Comune di Latina dopo essersi confrontato con Parco Nazionale del Circeo – ha spiegato – A noi non è arrivata alcuna richiesta formale. Anzi, in Prefettura, durante una riunione, ho già espresso il nostro parere negativo".

L'impatto ambientale sull'ecosistema e l'area protetta

L'hotel si trova in uno dei punti sottoposti alle regole dei parchi nazionali: sebbene si trovi al confine del Parco del Circeo, fa comunque parte dell'area protetta. Inoltre si trova a pochi passi dal Lago di Fogliano, dove nidificano e si riproducono molte specie di uccelli.

Già lo scorso anno si era presentato un problema simile: nell'albergo è permessa musica solo di giorno e con emissioni sonore entro i limiti per non disturbare la fauna e l'ecosistema circostante. Quest'anno, però, presentando una richiesta al Suap, l'hotel ha allegato anche la documentazione sulle misure di sicurezza e l'impatto ambientale dell'evento. La musica sarà a tutto volume, ma secondo quanto comunicato dall'albergo non dovrebbe avere impatti sul lago.

I precedenti

Una situazione molto simile a quella registrata lo scorso anno quando l'albergo ha ospitato gli eventi previsti nonostante il parere negativo del Parco: al termine degli appuntamenti, la struttura è poi stata costretta a pagare una sanzione di alcune migliaia di euro.

Nel frattempo, mentre i biglietti per la cena con spettacolo sono già terminati nelle prime 24 ore, gli ingressi per la soluzione parterre continuano ad essere venduti (e acquistati), senza alcuna modifica: potrebbero arrivare ad essere circa 2mila.