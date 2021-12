Boato in una palestra di Roma nord, paura e folla in strada Secondo le prime informazioni, si sarebbe rovesciato un barile di cloro destinato alla piscina dell’impianto sportivo. Folla in strada, sul posto ambulanza e vigili del fuoco.

A cura di Enrico Tata

Attimi di paura in una palestra di via Emilio Albertario, Roma Nord Ovest, a pochi metri dalla stazione Cornelia della Metro A. Stando a quanto riporta l'agenzia Nova, intorno alle 9.30 i clienti che si trovano in palestra hanno sentito un fortissimo boato. Sono subito scesi in strada e sul posto sono arrivate squadre di vigili del fuoco e soccorritori del 118. Non si hanno notizie in merito ai feriti.

Secondo le prime informazioni, a provocare il fortissimo rumore sarebbe stato un fusto di cloro che si sarebbe rovesciato a terra rilasciando esalazioni. Il cloro serviva per depurare l'acqua della piscina dell'impianto sportivo.