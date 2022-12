Blocco natalizio per sfratti, Zevi: “Anche i più fragili devono passare le feste in pace” Anche quest’anno è stato disposto un periodo di blocco sfratti durante le festività natalizie. “Tutti hanno devono passare questi giorni in pace e serenità”, ha dichiarato l’assessore alle Politiche Abitative Zevi.

A cura di Beatrice Tominic

Dal presidio dei sindacati per blocco sfratti e sgomberi.

Confermato anche quest'anno il blocco degli sfratti nel periodo natalizio. La comunicazione è arrivata oggi direttamente da Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative. La proposta di sospendere gli sfratti in questo periodo di festività è partita proprio dall'assessorato che ha avanzato richiesta alla Prefettura e all'UNEP, cioè all'Ufficio Notifiche Esecuzione Protesti della Corte d'Appello che l'hanno accolta positivamente. Questo periodo di pausa servirà per organizzare e gestire dei casi di sfratto verso persone più fragili per salvaguardarle e tutelarle.

La comunicazione di Tobia Zevi

"Ho chiesto personalmente alla Prefettura di Roma di intervenire per sospendere con la consueta ‘tregua natalizia' le operazioni di sfratto sul territorio di Roma Capitale – ha dichiarato – Grazie al Prefetto Bruno Frattasi, che ha accolto la mia richiesta e sensibilizzato l'Unep e i Tribunali, le persone più fragili potranno passare le festività in pace e in serenità, con un tetto sopra la testa".

Nella stessa nota ha anche specificato, però, che i lavori non si fermeranno per la pausa natalizia: "Durante questa ‘tregua' l'Amministrazione proseguirà le interlocuzioni già esistenti con la Prefettura per una gestione più efficace delle esecuzioni nei casi di fragilità sociali, nonché il lavoro sulla riforma degli strumenti di welfare abitativo, in modo da affrontare l'emergenza sfratti con umanità e tempestività", ha aggiunto.

Il blocco degli sfratti dello scorso anno

Anche lo scorso anno è stato previsto un periodo di blocco degli sfratti nella capitale. Il blocco fra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, già previsto dal governo Conte, a Roma è stato prolungato fino al 7 gennaio, con un apposito tavolo di confronto al quale, oltre all'assessore, l'Unep e la Prefettura, hanno partecipato anche alcuni sindacati e abitazioni per il diritto all'abitare.