Bloccati i funerali di Giampaolo Tiberia, morto a 44 nella sua panetteria: disposta l’autopsia La procura ha disposto il sequestro della salma di Giampaolo Tiberia, il panettiere di 44 anni deceduto il 10 marzo mentre era al lavoro. Inizialmente si era pensato a un malore, ma i carabinieri hanno disposto nuovi accertamenti. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

La salma di Giovanni Tiberia, conosciuto come Giampaolo, il panettiere di 44 anni deceduto proprio nel suo negozio di Ceccano a causa di un malore, è stata posta sotto sequestro dalla procura. Un colpo di scena, dato che per questa mattina erano stati già fissati i funerali dell'uomo alle 10.30 presso la chiesa del Sacro Cuore. Sul corpo di Tiberia, molto conosciuto a Ceccano dato che dirigeva lo storico panificio della cittadina, è stata quindi disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso, inizialmente attribuite a un malore. I motivi di questa decisione, non sono ancora noti.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a far propendere per il sequestro e la disposizione dell'autopsia è stata un'informativa dei carabinieri arrivata in procura. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si era sentito male il 10 marzo proprio mentre era al lavoro: un malore fatale, che non gli ha lasciato scampo. Come succede in questi casi, si è deciso di non procedere con l'esame autoptico e restituire subito la salma ai familiari, in modo da poter procedere con il funerale. Ieri sera, la svolta, con la decisione della procura di sospendere le esequie e disporre l'autopsia.

Come mai la procura abbia deciso di disporre l'autopsia e quali siano i nuovi elementi in suo possesso, ancora non è chiaro. I carabinieri svolgono le indagini nel più massimo riserbo: qualcosa non torna secondo gli investigatori nella morte di Giampaolo Tiberia, ed è stato così deciso di disporre nuovi accertamenti. Non è escluso che anche i familiari siano ascoltati nelle prossime ore per capire se vi siano elementi inizialmente sfuggiti alle indagini.