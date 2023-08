Blitz dell’Ama in pieno centro a Roma: multati 12 locali per smaltimento non corretto dei rifiuti Alle ispezioni hanno preso parte anche il presidente di Ama, Daniele Pace, e il direttore generale Alessandro Filippi. “I controlli a campione proseguiranno nelle prossime settimane, ognuno deve fare correttamente la propria parte”, il commento del sindaco Gualtieri su Facebook.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto: Facebook Roberto Gualtieri

Se già la situazione rifiuti a Roma non è tra le più rosee, per usare un eufemismo, sono diversi i gestori di locali, baristi e ristoratori, che contribuiscono a rendere il quadro ancor più insostenibile. È quanto emerge dal blitz effettuato ieri notte dall’Ama, la società che gestisce la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti nella Capitale. Secondo quanto confermato anche dallo stesso sindaco Gualtieri in un post su Facebook, sono ben 12 gli esercenti “risultati non in regola con la differenziazione e il posizionamento a terra dei rifiuti”.

L'ispezione di Ama nel cuore della Capitale

Negli scorsi giorni sono stati intensificati i controlli dell’Ama per la tutela del decoro di strade e piazze della Capitale. Il blitz della scorsa notte ha riguardato principalmente la zona tra Campo de’ Fiori e Piazza Navona: solo in quest’area sono stati riscontrati diversi illeciti, soprattutto da parte di proprietari di locali che invece di smaltire correttamente l’immondizia negli appositi cassonetti la avrebbero lasciata per terra ai lati della strada; in alcuni casi le multe hanno riguardato un’errata differenziazione dei rifiuti.

L’operazione di controllo è stata effettuata da sei ispettori Ama, con la collaborazione del Nucleo ambiente e decoro dei vigili urbani (NAD); vi hanno preso parte anche il direttore generale di Ama, Alessandro Filippi, e il presidente Daniele Pace. Proprio quest’ultimo ha affermato: “La situazione riscontrata è in costante miglioramento, ma le attività di controllo a campione proseguiranno anche nelle prossime settimane affinché sia rispettato il decoro della città, sia in centro che nelle zone più periferiche. I controlli da una parte riguardano le attività commerciali, dall'altra le ditte che svolgono il servizio in appalto, affinché sia verificato il rispetto di tutti gli standard di lavoro”.

Un messaggio simile a quello diffuso sul suo canale Facebook dal sindaco Roberto Gualtieri: “In questi giorni stiamo intensificando i controlli per la tutela del decoro cittadino. Nel blitz dell’Ama tra Campo de’ Fiori e Piazza Navona ben 12 sono stati gli esercenti risultati non in regola con la differenziazione e il posizionamento a terra dei rifiuti. Sono stati sanzionati dagli ispettori di AMA. I controlli a campione proseguiranno nelle prossime settimane, sia in centro che nelle zone più periferiche di Roma. Per tenere pulita la città ognuno deve fare correttamente la propria parte”.

Qualche giorno fa Repubblica aveva denunciato la situazione di degrado che si viene a creare praticamente ogni notte, dopo le 23, a Campo de’ Fiori: sotto la statua di Giordano Bruno vengono accumulati sacchi su sacchi di rifiuti provenienti dai locali circostanti, così da trasformare uno dei luoghi più significativi della Capitale, simbolo della libertà di pensiero, in una discarica a cielo aperto.