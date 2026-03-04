Blitz animalista a Roma: 70 attivisti a casa del padrone violento, cane salvato e portato in rifugio

È andato a buon fine il blitz degli animalisti guidati da Enrico Rizzi contro un uomo accusato di tenere segregato in balcone e di picchiare con un bastone il proprio cane. Nella serata di ieri martedì 3 marzo in settanta si sono presentati davanti all'abitazione di via Tuscolana a Roma e in almeno trenta si sono posizionati sul pianerottolo, colpendo la porta d'ingresso con calci e manate. Una situazione di tensione che ha richiesto l'intervento della polizia per riportare la calma. Nel pomeriggio di oggi il lieto fine, con il proprietario che ha rinunciato all'animale, portato al canile di Muratella. Ma in tanti ne avrebbero già chiesto l'affidamento.

Le violenze sul cane in un video

I condomini del proprietario violento hanno ripreso in un video le condizioni in cui veniva tenuto il cane e i maltrattamenti a cui era sottoposto. Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali molto attivo sui social, già dalla mattina di ieri si era presentato davanti al palazzo dove vive l'uomo. Sono intervenuti anche i carabinieri e, in seguito, i veterinari della Asl, che hanno preso in carico l'animale ma lo hanno restituito dopo alcune visite mediche.

Il mancato sequestro ha acceso le proteste degli animalisti. A decine si sono presentati in via Tuscolana, invadendo anche le scale del palazzo e occupando il pianerottolo fino a tarda sera. La protesta è continuata anche stamattina con gli attivisti che si sono spostati nel supermercato dove lavora l'uomo. "Se prendi il cane a bastonate veniamo sotto casa tua o dove lavori" grida Rizzi in un video postato sui suoi social e, fra insulti con i colleghi del proprietario, anche qui è servito l'intervento della polizia per riportare la calma.

Nel primo pomeriggio la svolta, con il proprietario che ha rinunciato all'affidamento del cane. L'animale è uscito dal palazzo per l'esultanza degli attivisti ed è stato preso in carico dalla Pet in Time, una società di veterinari specializzata nel soccorso e trasporto degli animali, che lo ha portato presso il canile comunale di Muratella.