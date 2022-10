Bimbo si addormenta nello scuolabus e resta chiuso per ore nel deposito Si è conclusa con il lieto fine la vicenda che ha visto un bimbo di 8 anni addormentarsi dentro allo scuolabus e venire chiuso dentro al deposito. I carabinieri lo hanno fatto uscire.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

"Va tutto bene, siamo qua e ti facciamo uscire". Sono le parole di conforto che il maresciallo della stazione dei carabinieri ha detto a un bambino di otto anni, che si è addormentato all'interno dello scuolabus ed è arrivato fino al deposito, dove poi è rimasto chiuso dentro per ore, senza che qualcuno se ne accorgesse. L'episodio è accaduto a Faleria, un Comune di poche centinaia di abitanti della provincia di Viterbo. I militari intervenuti in suo soccorso hanno avvisato i genitori che il figlio non era mai arrivato a scuola e nel frattempo si sono mobilitati per tirarlo subito fuori dal mezzo. Una vicenda che fortunatamente, nonostante il grande spavento per il piccolo, si è conclusa con il lieto fine. I genitori del bambino non hanno sporto denununcia nei confronti dell'autista che era alla guida e non si è accorto che il bambino era ancora a bordo.

Il bimbo era salito sul bus che ogni mattina lo porta a scuola e si è addormentato. I suoi compagni sono scesi, mentre lui è rimasto a bordo, così il conducente del mezzo ha continuato il percorso fino al deposito, per poi scendere dallo scuolabus, chiuderlo ed andarsene. A dare l'allarme è stata una donna che si trovava in zona e stava facendo una passeggiata con il cane. Ha infatti udito quelle che sembravano essere le grida di un bambino, una richiesta d'aiuto. Così ha chiamato subito i carabinieri, i quali in pochi minuti l'hanno raggiunta.

Le urla provenivano dallo scuolabus, dall'altra parte del vetro c'era il bambino, che ha spiegato al maresciallo di essere lì perché si era addormentato. Il militare ha spiegato tranquillizzandolo come aprire da dentro lo scuolabus, così il piccolo ha seguito attentamente tutte le indicazioni ed è riuscito ad uscire. Il bambino sta bene e la mamma lo ha raggiunto abbracciandolo.