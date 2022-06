Bimbo inglese si allontana dai genitori e si perde: soccorso dai carabinieri mentre vagava impaurito Il bambino si era allontanato dai genitori: lo hanno trovato i carabinieri mentre solo e impaurito si aggirava nei pressi di piazza San Pietro a Roma.

Un bambino inglese di sei anni si è allontanato dai genitori e si è perso, continuando a vagare impaurito da solo per le strade di Roma. È accaduto ieri pomeriggio, nei pressi di piazza San Pietro. Il piccolo protagonista della brutta avventura, fortunatamente a lieto fine, è stato trovato dai carabinieri della stazione di piazza Farnese, che lo hanno visto camminare solo e impaurito in mezzo alla strada, attraversando varie volte e cambiando di continuo la carreggiata. Dopo averlo fermato e tranquillizzato, gli hanno dato cibo e acqua. Nel frattempo si sono messi in contatto con la Centrale operativa del gruppo Roma, tramite la quale sono riusciti a capire che i genitori si trovavano negli uffici della Gendarmeria Vaticana, a cui si erano rivolti per segnalare la sparizione del figlio. E così il bambino è riuscito a ricongiungersi con la madre e il padre, che lo cercavano disperatamente per tutte le strade.

Un piccolo inconveniente nella vacanza romana della famiglia inglese, che si è ricongiunta dopo poco tempo. I genitori, forse complice la folla nelle strade in questo weekend di festa, hanno perso di vista il figlio, che si è allontanato da loro perdendosi tra le persone che in quel momento camminavano a piazza San Pietro. Il bimbo continuava a cercare i genitori, i genitori continuavano a cercare il figlio, ma non riuscivano a incontrarsi. L'intervento dei carabinieri ha scritto la parola fine a questa brutta avventura, soccorrendo il bambino e trovando immediatamente i suoi genitori, che si trovavano fortunatamente a poca distanza.