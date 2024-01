Bimbo di un anno si ustiona viso e braccio con l’acqua bollente: trasportato in elisoccorso Il piccolo si è ustionato ad un braccio e ad una guancia: i genitori hanno fatto scattare l’allarme e sono arrivati immediatamente i soccorsi, compreso l’elisoccorso che lo ha trasportato d’urgenza a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Si è ustionato con dell'acqua bollente al viso e al braccino: è successo ad un bimbo di poco più di un anno nel comune pontino di Cisterna di Latina nella mattinata di ieri, domenica 21 gennaio 2023. Il piccolo si trovava a casa con i genitori, nella zona di via Machiavelli, quando è scattato l'allarme. Non appena si sono resi conto dell'incidente domestico, sono stati immediatamente allertati i soccorsi: sul posto in breve tempo sono arrivate un'ambulanza e un'auto medica.

L'arrivo dei soccorsi

Il personale sanitario del 118 è arrivato immediatamente nell'abitazione in cui si trovava il piccolo che è stato sottoposto alle prime visite. Gli operatori del 118, però, vista la gravità delle ustioni riportate dal bimbo, hanno ritenuto necessario l'intervento dell'elisoccorso per poter trasportare il bimbo nel minor tempo possibile in uno dei nosocomi romani specializzati, dove avrebbe potuto trovare cure adatte.

L'intervento dell'elisoccorso

In breve tempo è stato organizzato il viaggio a Roma. Poco dopo l'allarme l'elicottero Pegaso è atterrato a Cisterna di Latina, in via Giovani Vittime della Strada, accanto alla scuola Derby, come riporta Latina Oggi.eu. Dopo aver raggiunto l'abitazione del piccolo e della sua famiglia, a meno di un chilometro di distanza, gli operatori del personale paramedico del pronto soccorso hanno preso in carico il bimbo e lo hanno trasportato all'interno dell'aerogiro, decollato poco dopo.

Nelle strade vicine, per agevolare le operazioni di soccorso, sono arrivati anche gli agenti delle forze dell'ordine che hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni. Poco dopo, all'interno dell'area pedonale, si è riunito un capannello di persone intenzionate a capire cosa fosse successo: hanno seguito le operazioni dei soccorsi fino alla partenza dell'aerogiro, atterrato poco dopo nella capitale, dove è stato accolto il bimbo.