Bimbo di due anni resta chiuso in auto per ore, la mamma: “Stavo facendo la spesa al supermercato” Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio in via Don Primo Mazzolari, zona Villaggio Prenestino, periferia Est di Roma.

A cura di Enrico Tata

"Stavo facendo la spesa, ho lasciato soltanto per poco mio figlio in auto", ha cercato di difendersi una ragazza di 30 anni. È colpevole di aver lasciato il piccolo chiuso nella macchina nel parcheggio di un centro commerciale di Roma per oltre due ore. Dovrà rispondere dell'accusa di abbandono di minore. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la donna avrebbe fatto la spesa al supermercato senza curarsi minimamente del figlio, chiuso nell'auto parcheggiata senza possibilità di uscire.

Il fatto avvenuto in zona Villaggio Prenestino

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio in via Don Primo Mazzolari, zona Villaggio Prenestino, periferia Est della Capitale. Il centro commerciale in questione è il "Centro Commerciale Unico". Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sette Camini. La pattuglia stava transitando per via Mazzolari, quando alcuni passanti hanno fermato i militari e hanno segnalato loro la presenza di un bambino all'interno di un'automobile chiusa e parcheggiata nel parcheggio esterno del centro commerciale. Dopo aver ricostruito quanto accaduto, i carabinieri hanno identificato la madre del piccolo, una 30enne del Bangladesh, e l'hanno denunciata per abbandono di minore. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno visitato il bambino. Quest'ultimo, per fortuna, era in buone condizioni di salute e, forse, non si era accorto di niente. La donna, come detto, ha cercato di giustificarsi: "Ero soltanto a fare la spesa, l'ho lasciato solo per poco tempo". Questo, tuttavia, non gli ha evitato una denuncia da parte dei militari.